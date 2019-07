Martínez Zimarioff, exministro de la Corte Electoral, aseguró que Robert Silva está inhabilitado a ser candidato a vice

El ex ministro de la Corte Electoral y ex precandidato colorado Edgardo Martínez Zimarioff sostuvo que si bien Robert Silva es un buen candidato para la vicepresidencia, no está habilitado para serlo.

“Conflicto y elección. La elección de Robert Silva para Vice de Partido Colorado tiene dos facetas, por un lado es un buen candidato, pero por el otro está inhabilitado para serlo. Como ex Ministro de la Corte Electoral creo que viola el Art. 201 de la Constitución”, escribió Martínez Zimarioff en su cuenta de Twitter.

El exprecandidato también fue entrevistado por la Revista Martes y explicó que la Corte Electoral –a la que el candidato Ernesto Talvi dijo que acudiría para laudar la situación– no actúa de oficio, por lo que la inhabilitación de Silva podría darse al intentar inscribir las listas o incluso en caso de que el Partido Colorado gane las elecciones, al asumir el cargo.