Apuntes de campaña del 11 de julio: Detalles que importan rumbo a octubre (y a 2020)

(Hoy es 11 de julio. Faltan 108 días para las elecciones nacionales)

Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Según un viejo dicho, “el diablo está en los detalles”, y antes se decía que era Dios quien estaba en ellos. Parece tenerlo claro el potencial candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, Robert Silva (a la espera de que la Corte Electoral defina si está habilitado a postularse), cuando habla de las propuestas que impulsa Ernesto Talvi para la educación.

Silva fue, hasta hace pocos días, uno de los representantes elegidos por los docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y se expresa en sintonía con la estrategia de campaña para octubre de Talvi, que busca sumar votos bastante más allá del coloradismo tradicional, incluso de personas antes simpatizantes del Frente Amplio (FA). A la vez, conoce la experiencia de la reforma educativa impulsada por Germán Rama durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, y seguramente sabe que es crucial no ponerse de antemano a los docentes en contra. De todo eso deriva, probablemente, que sea bastante cauteloso en el planteamiento de cambios, evite críticas o descalificaciones genéricas a los actuales educadores, o señale que si bien integra el grupo Eduy21, no comparte por completo sus propuestas.

Hay ambiente en el Parlamento para aprobar, con modificaciones, el proyecto de Fernando Amado para establecer que sean obligatorios los debates entre candidatos, pero los detalles de la implementación se complican. El panorama actual, con 11 partidos en competencia para las elecciones nacionales, hace que los legisladores se inclinen por sólo cinco debates obligatorios, con un fixture discutible, y hay discrepancias entre el FA y el Partido Nacional sobre la extensión de la norma a las elecciones departamentales.

La Ley 18.227 establece un sistema de asignaciones familiares cuya percepción requiere, entre otras cosas, “la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados”, salvo en los casos en que esto no sea posible. Pero, según informó el Banco de Previsión Social, hay 9.732 hogares en los que la asignación se cobra pero ese requisito no se cumple. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quiere lograr que “los padres cumplan con su deber” y -detalle nada menor- sostiene que para eso no hay más remedio que “cortar el beneficio”.

Que la lista 711 del FA no fuera encabezada en las internas por su líder, el ex vicepresidente Raúl Sendic, no fue un mero detalle, y sus votantes cayeron de 63.676 en 2014 a 6.511 el mes pasado. Dadas las circunstancias, el sector afirma que el balance es positivo.

En la estrategia de nacionalistas y colorados, el pequeño detalle decisivo para disputarle al FA el gobierno departamental de Montevideo era que más de 500 personas votaran en las internas fictas del Partido de la Concertación, a fin de que su lema quedara habilitado para 2020. Dios o el diablo determinaron que tuviera sólo 486 votos, menos que los candidatos que figuraban en la lista única.

