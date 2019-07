El miércoles, Guido Manini Ríos inauguró un local de la agrupación de jóvenes de Cabildo Abierto (CA). Pero lo que generó mayor repercusión no fue la inauguración en sí, ni las palabras del ex militar, sino una foto en la que se lo ve abrazado con varios jóvenes, uno de los cuales viste una remera con simbología nazi. Desde el sector frenteamplista Movimiento de Participación Popular dijeron que se trata de un hecho “lamentable”, ya que “la presencia de neonazis en Cabildo Abierto sería un obstáculo para lograr acuerdos con ellos, y sería una lástima, porque en el resto de los temas nos llevamos bárbaro con Manini”.

Desde CA, en tanto, emitieron un comunicado de prensa en el que se desmarcan del joven que aparece en la foto. “Cabildo Abierto no tiene ningún tipo de vínculo con la persona que se apersonó en la inauguración del miércoles sin haberse puesto una campera arriba de su remera nazi”. Fuentes de la agrupación explicaron que “todos nuestros militantes están obligados por nuestros estatutos a llevar algún tipo de abrigo que cubra las remeras que tengan inscripciones que defienden el fascismo, la violencia política y el régimen de facto”. “Nuestros adherentes tienen que entender que ese tipo de ideologías se promoverán una vez que Manini Ríos haya llegado a la presidencia, pero antes debemos ser prudentes. Esta persona claramente no tenía ningún tipo de formación militar; de lo contrario, no se explica que tenga tan poca visión estratégica”, opinaron desde CA.