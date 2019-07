Hoy se cumplen 69 años de la obtención por parte de Uruguay del Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil 1950. Se trata de la última gran victoria a nivel internacional de la selección, luego de ganar dos medallas de oro olímpicas en la década del 20 y el Mundial de 1930. “Hoy es un día para celebrar, pero también para reflexionar, porque el único cambio sustancial que hubo entre aquella época y hoy es que en ese entonces los directivos eran los únicos que viajaban a todo lujo, pero ahora tienen que compartir hoteles y viáticos con los jugadores. No sé, creo que si queremos volver a los viejos logros tendríamos que volver a los viejos métodos”, opinó un dirigente del fútbol.

Pero si bien durante muchos años los aniversarios del maracanazo estaban dominados por la añoranza del pasado, la situación cambió sensiblemente a raíz de la buena actuación de la selección en Sudáfrica 2010, que es considerada el renacimiento del fútbol uruguayo. Según una encuesta divulgada ayer, hay cada vez más uruguayos que ya no sienten nostalgia por Maracaná, ya que sustituyeron este sentimiento por la tristeza de saber que el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica forma parte de un pasado grandioso que ya no volverá. “Se trata de un gran avance, porque eso de pasarse la vida recordando un pasado en blanco y negro ya no daba. Ahora recordamos un pasado en unos colores de lo más lindos, con música de Shakira”, explicó uno de los encargados de la encuesta.