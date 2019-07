Carolina Cosse encabezará una lista propia al Senado, pero también ocupará el segundo lugar en la lista 1001, del Partido Comunista del Uruguay, que será liderada por Óscar Andrade. Cosse explicó que se trata de una “alianza estratégica”. “La cosa sería así: cuando estemos en la Cámara de Senadores y haya que debatir con alguien que no sea Jorge Larrañaga, le cedo la palabra a Andrade y él sigue. Creo que es una gran estrategia”, explicó.

Desde el entorno de Cosse consideran que es “muy difícil” que la ex ministra de Industria, Energía y Minería integre las listas del Movimiento de Participación Popular (MPP), sobre todo después de que su líder, José Mujica, dijo que su sector no quería “retenerla”. Pero la señal más clara del alejamiento entre Cosse y el ex presidente es el juicio por gastos de manutención y pensión alimenticia que la primera le iniciará al segundo. “Ella está muy herida porque Mujica la arropó, la cobijó bajo sus alas, le dio impulso, y después se desentendió de ella. La verdad es que yo no sé para qué traen figuras políticas al mundo si después no las van a cuidar”, declaró un dirigente de la Lista Amplia, el sector de Cosse.

Pero en el MPP consideran que el reclamo es “injusto”, y por ello piensan dar batalla en los juzgados. “El Pepe no fue el único responsable. Que Tabaré Vázquez también se haga cargo, porque a la hora de divertirse tirando nombres todos están, pero después se borran”, declaró un dirigente del sector.