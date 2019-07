Carolina Cosse será candidata al Senado por la Lista Amplia

En una conferencia de prensa en la Huella de Seregni, la ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse confirmó que será candidata al Senado por la Lista Amplia, el sector de militantes independientes que impulsaron su precandidatura en las elecciones internas. “Voy a seguir recorriendo comités y desde el equipo de Lista Amplia me han planteado que para defender este proyecto asuma el desafío de presentarme al Senado. Y he aceptado”, señaló.

Cosse reconoció que el proceso de elección de la fórmula presidencial "no contribuyó a la unidad" del Frente Amplio, pero propuso dejar el tema atrás y militar de cara a las elecciones de octubre: "hay que seguir hablando de las cosas que son importantes para el país, dejemos de hablar de la fórmula y vamos a hablar del futuro".

Agradeció a todos los sectores que apoyaron su precandidatura y manifestó su deseo de que la fórmula definida por el FA “sea la ganadora”, aunque marcó sus matices. “En esta campaña dijimos que la unidad no es acatar y obedecer, entiendo que la unidad es un proceso colectivo. Durante toda nuestra campaña fuimos compartiendo con los frenteamplistas la necesidad de una nueva clase de política (...) El FA somos todos y eso es muy profundo si lo ejercemos. El FA es más que las autoridades, más que la fórmula, más que él candidato. Esta en todos nosotros entender el desafío que tenemos por delante”, manifestó. Por último, ante las consultas de periodistas, dijo que no recibió explicaciones por parte de Daniel Martínez acerca de los motivos por los cuales no fue tenida en cuenta para la fórmula y comentó que habló por teléfono con Graciela Villar el viernes, unas horas después de la conferencia en la que se hizo el anuncio.