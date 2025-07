La convención del Partido Nacional (PN) del sábado consagró como nuevo presidente del partido al excandidato presidencial y actual senador nacionalista Álvaro Delgado. En total, Delgado obtuvo 202 votos –142 por la lista de Aire Fresco, su sector, y 60 por la lista de D Centro–; en segundo lugar, apenas 18 votos por debajo, terminó el senador Javier García, quien cosechó 184 adhesiones por la lista de su sector, Alianza País.

Para el senador Sergio Botana (Alianza País), el sábado se cambió “un código viejo” en el PN. “Antes siempre jugábamos con una regla de juego que es ‘el que gana, gana’, y ahora fuimos a eso de las colectoras de votos, que uno nunca creyó que fuera a ser válido para una convención partidaria”, expresó Botana, en referencia a los votos que acumuló Delgado a través de dos listas.

“La verdad que eso no me gustó”, subrayó Botana en rueda de prensa. El exintendente de Cerro Largo también cuestionó la modalidad de la votación. “Tampoco me gustó que los blancos estemos votando con votos firmados, no es cosa de nosotros, nuestro partido es el que le regaló a la patria el voto secreto”, manifestó. Previo a la convención, Alianza País había propuesto que el voto fuese secreto y no firmado.

Asimismo, Botana criticó que en la convención no se hayan discutido las razones detrás de la última derrota electoral, es decir, la autocrítica. “Si no conocemos la verdad, dicha por los compañeros desde adentro, a la verdad la vamos a recibir como bofetada a la hora de la votación”, advirtió.

En línea con Botana, el senador Sebastián da Silva (Alianza País) dijo en rueda de prensa que “hay como una especie de cancelación unitaria por la cual hay que esperar un momento” para la autocrítica, y manifestó: “A mí me tiene un poquito cansado el hecho de no poder hablar de lo que pasó en la elección”. “Me tiene cansado, ojalá todo el mundo pudiera decir lo que me dicen a mí por Whatsapp”, resaltó.

Sobre la elección de Delgado como nuevo presidente del PN, Da Silva dijo que existirá una conducción “compartimentada”, dado que Aire Fresco no contará con mayoría en el directorio del PN. “El partido no es de nadie”, señaló el senador nacionalista, y remarcó que el resultado de la convención conlleva que “el presidente Delgado tenga necesariamente que acordar con el resto de los sectores, porque no tiene mayoría en el directorio”.

Nicolás Olivera: “¿A quién le cambia la vida ser duro con el gobierno?”

En diálogo con la diaria, el todavía senador del PN y próximamente intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (D Centro), consideró que tras la convención han aparecido “discursos efectistas”. “Hay muchos que creen que era la madre de todas las batallas; se siguen peleando por ver quién administra la porción de la torta más grande, y afuera hay una realidad que, como partido, tenemos que ayudar a cambiar”, expresó.

Olivera señaló que en la convención “se habló del 2029”, por las próximas elecciones, y sostuvo que en el PN “algunos creen que sólo tenemos una responsabilidad, la de ser oposición”, cuando en realidad “tenemos la responsabilidad de ser gobierno en 14 departamentos y casi 100 municipios”.

“Parece que algunos se ufanan de ser duros, ¿y de qué vale ser duro con el gobierno? ¿A quién le cambia la vida ser duro con el gobierno? ¿Qué uruguayo vive mejor si uno es más o menos duro con el gobierno? Porque parece que [en la convención] la batalla era sobre si eras más o menos duro, a ver cuánta más sangre podían exhibir frente a los compañeros blancos”, manifestó Olivera.

Acerca de la autocrítica, Olivera sostuvo que esto “se tiene que hacer y se va a hacer”. “Yo soy de los primeros que quieren que se haga, pero no como muchos quieren, que quieren que eso pase para buscar responsables”, expresó. A su entender, la discusión “hay que hacerla para ver qué alternativas construimos como partido”. Para Olivera, después de la convención hay “algunos peleando por un pedazo más de marquesina”.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi (Aire Fresco) afirmó en rueda de prensa que, contrario a “todo lo que se vaticinaba”, en cuanto a que la convención “iba a terminar con muchas divisiones”, el sábado quedó constituido “un equilibrio entre todos los sectores”. “‘Acá nadie es más que nadie’, dijo Álvaro, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, en general, en la vida, pero bueno, digamos que en este caso sí”, expresó Bianchi.

En entrevista con la diaria Radio, el diputado Juan Martín Rodríguez (Herrerismo), quien presidió la convención y fue el encargado de anunciar el triunfo de Delgado, momentos antes de los abucheos, señaló que la convención fue convocada “a los únicos efectos de elegir el directorio”. “Yo no descarto que tal vez, en breve, una vez que se instale el directorio, en un tiempo no muy lejano, se cite de vuelta la convención”, afirmó Rodríguez, quien abogó por una “reflexión” sobre “en qué nos equivocamos para no volver a cometer los mismos errores”.