Cardona sobre el planteo de gravar los autos eléctricos: “No estamos todavía en el momento oportuno”

La ministra de Industria señaló que en la gráfica del parque automotor uruguayo este tipo de vehículos “no aparecen todavía”; apuntó que la decisión se tomará junto con el Ministerio de Economía.

La titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, fue consultada este lunes en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el gobierno elimine algunos de los beneficios tributarios que tienen actualmente los vehículos eléctricos en Uruguay. La ministra indicó que por este tema habrá reuniones en el transcurso de esta semana a nivel del Poder Ejecutivo. “Es un intercambio que estamos teniendo”, señaló.

Semanas atrás, un informe elaborado por la unidad temática de Economía del Frente Amplio propuso “revisar la política de estímulo a la importación de autos eléctricos, en particular los de alta gama”, están exonerados del impuesto específico interno (Imesi). En el documento se señala que la exoneración de dicho impuesto y de las tasas de importación fueron en su momento “un instrumento fundamental para estimular los primeros pasos en la transición energética hacia una movilidad sostenible”; sin embargo, se sostiene que en la actualidad, “dado el impulso que ha tomado la venta de autos particulares eléctricos, el mantenimiento de estos estímulos constituye una renuncia fiscal significativa, que amerita ser considerada, especialmente en el caso de los vehículos de alta gama”.

Cardona apuntó, además, que en el presupuesto quinquenal -aprobado el año pasado- se incluyó un artículo que “preveía la posibilidad de que [el Ministerio de] Economía y Finanzas pudiera tributar coches de alta gama”. “Habíamos conversado ciertos precios, en el entorno de 32.000 dólares aproximadamente, porque creíamos que la realidad de un coche un poco más caro no es la misma que otro segmento de vehículos”, señaló.

Dicho esto, la ministra aclaró que “la decisión no está tomada”, y agregó: “Mi posición es que tengo evidencia -que es la que vamos a plantear en una mesa de trabajo, como corresponde- de que no estamos todavía en el momento oportuno para tomar esa decisión”.

Cardona señaló que en la gráfica del parque automotor uruguayo “los vehículos eléctricos no aparecen todavía”. “Una cosa es mirar cómo aumentó la venta en un año y otra cosa es mirar cuánto representan los vehículos eléctricos dentro de todo el parque automotor”, resaltó; y remarcó que, en un parque automotor de “más de 1.200.000 autos, la línea de los vehículos eléctricos no aparece todavía”.

Si bien puntualizó que el tema se definirá junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la titular del MIEM manifestó: “En lo personal, y en este momento, [en] junio, yo no creo que todavía estemos en condiciones de poder gravar eso”.