La propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la sociedad para mitigar la pobreza infantil, al igual que los cambios tributarios que el Poder Ejecutivo promovió a través del presupuesto quinquenal, instalaron el tema impositivo en la “discusión pública”, según se sostiene en un documento elaborado por la unidad temática de Economía del Frente Amplio (FA), a la cual se le encomendó un estudio sobre el sistema tributario uruguayo.

En el informe, cuyos resultados fueron consignados en primera instancia por Búsqueda, y al que tuvo acceso la diaria, se identifican un conjunto de posibles modificaciones en distintos impuestos. No obstante, la unidad temática, que forma parte de la Comisión Nacional de Programa del FA, puntualiza que no se proponen “pasos concretos a dar”, ni tampoco se definen metas o plazos, “ya que esas son prerrogativas de los ámbitos de decisión política del Frente Amplio”.

A modo de diagnóstico, en el documento “La cuestión impositiva” se señala que, a pesar de la incorporación del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) en el primer ciclo de gobierno frenteamplista, en la estructura impositiva uruguaya “persiste una brecha entre la progresividad normativa y la progresividad efectiva del sistema”.

Dicha diferencia se explica por “la magnitud del gasto tributario”, así como por “las perforaciones del impuesto al patrimonio, la baja tributación del capital y el peso elevado de los impuestos al consumo”. “La existencia de exoneraciones amplias y regímenes especiales genera un sistema que, en los hechos, reduce su capacidad redistributiva y tiene efectos regresivos, ya que afecta a los sectores de menores ingresos, entre los que predomina la presencia de mujeres”, se señala en el informe.

La unidad temática afirma que “continuar avanzando hacia una mayor coherencia” entre el diseño normativo y el “impacto real” que tiene el sistema tributario, tanto en el crecimiento económico como en la “justicia social”, supone “un objetivo central de la política fiscal”.

Desde el FA señalaron a la diaria que el informe “no define lo que el gobierno tiene que hacer”, sino que apunta a profundizar en “los temas de política tributaria que estaban resumidos en las bases programáticas”. La fuente apuntó que a la interna de la fuerza política “es un documento de absoluto consenso”.

Impuesto por impuesto

El formato tradicional del impuesto al valor agregado (IVA) –se señala en el documento– “es inherentemente regresivo” porque, al gravar el consumo, “la carga impositiva representa una proporción menor del ingreso de los hogares a medida que este aumenta”.

Asimismo, según la evidencia analizada, en Uruguay “la estrategia de intentar mitigar los efectos distributivos negativos del IVA a través de la aplicación de exoneraciones y tasas reducidas termina beneficiando a los hogares de mayores ingresos”. Se sostiene que “la ‘personalización vigente’ implícita en este tipo de estrategias no hace más que exacerbar la regresividad del impuesto”.

En este escenario, la implementación de un “IVA personalizado” –algo que figura a texto expreso en las bases programáticas del FA– constituye “una transformación a examinar detenidamente”. Este cambio tributario, se sostiene, “permitiría introducir progresividad en el principal componente de la recaudación fiscal, que actualmente presenta características regresivas, al generalizar las bases imponibles, eliminar exoneraciones y seleccionar los grupos de beneficiarios”.

Con respecto al impuesto específico interno (Imesi) –el otro gravamen al consumo–, la unidad temática considera pertinente llevar a cabo “una revisión integral del impuesto”. A modo de ejemplo, se señala que la exoneración del Imesi y de las tasas de importación para los vehículos eléctricos, si bien en su momento fue “un instrumento fundamental para estimular los primeros pasos en la transición energética hacia una movilidad sostenible”, actualmente constituye “una renuncia fiscal significativa que amerita ser considerada”, sobre todo “en el caso de los vehículos de alta gama”.

Por otra parte, con respecto al impuesto a las rentas de las actividades económicas, se señala que existen “múltiples mecanismos de promoción” que, con el propósito de “incentivar la inversión”, han generado “muy altos niveles de gasto tributario que terminan ubicando a la carga tributaria sobre las rentas empresariales en niveles muy inferiores a la alícuota nominal del impuesto”. También se menciona que Uruguay “se encuentra entre los países con menor recaudación del impuesto a la renta corporativa de la región”, por debajo de países como Perú, Chile, Colombia, Brasil y México.

En el análisis particular sobre el IRPF se apunta que “es posible evaluar las condiciones para avanzar hacia la unificación de las rentas del capital y del trabajo bajo una misma escala progresiva”, conforme a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Por último, con relación al impuesto al patrimonio a las personas físicas, la unidad temática marca que “varios aspectos relativos a la valuación e inclusión de activos y a la determinación del monto imponible merecen ser revisados”, ya que “su aporte a la recaudación tributaria es insignificante”.

“El posible rediseño de este impuesto debiera estar orientado, fundamentalmente, a redefinir los actuales criterios de exclusión y evaluación de los principales activos, eliminando exoneraciones genéricas y procediendo a incluir de forma integral activos que no están siendo tenidos en cuenta en el presente para la determinación del patrimonio de las personas físicas”, se señala en el documento. Como ejemplo se mencionan los depósitos en cuentas bancarias y los activos en el exterior.

En el informe se subraya que “es pertinente considerar la posibilidad de modificar los instrumentos de tributación sobre el patrimonio, de manera de mejorar su progresividad y lograr un mayor aporte fiscal de los sectores de mayor concentración de riqueza”.

Sabini: lo que se plantea es “simplificar el sistema tributario”

Consultado al respecto, el senador del FA Sebastián Sabini dijo que, en síntesis, el documento propone “simplificar el sistema tributario, es decir, que los ciudadanos tengamos menos impuestos para pagar en forma más simplificada”. Al mismo tiempo, agregó el legislador frenteamplista, se plantea “ajustar algunos impuestos que cuando se establecieron tenían otro sentido”. Mencionó, por ejemplo, el Imesi y los vehículos eléctricos de alta gama: “Allí no parece razonable que tengamos ese tipo de exoneraciones”.

Sabini dijo que el informe, que será enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, “es parte de la discusión que tenemos de cara, sin duda, a lo que va a ser la Rendición de Cuentas”. “Creo que desde el Parlamento es interesante analizar este documento, que lo que nos está proponiendo”, entre otras cosas, “es generalizar el criterio de progresividad que tenía el impuesto a las retribuciones personales. Y lo mismo en relación al IVA personalizado, que es un tema que para nosotros es importante”, añadió.