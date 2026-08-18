Rendición de Cuentas: Andújar buscará un “consenso” para que transferencias se paguen 50% en efectivo y 50% en medios electrónicos

El diputado nacionalista cuestionó a los legisladores que “estigmatizan” la pobreza y sostuvo que es preciso “tener mucha confianza en la gente”, ya que las jefas de hogar “conocen más que nosotros las necesidades del momento”

El lunes, en una sesión que se extendió hasta la madrugada de este martes, la Cámara de Diputados aprobó en general la Rendición de Cuentas con los votos del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA), en línea con lo que estaba previsto. En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, el diputado blanco Sebastián Andújar dijo que fue un “buen debate” y agregó que hace tiempo no participaba en uno que “tuviese esa pasión” pero con “el respeto que hubo”.

Sobre lo que fue el debate previo, Andújar cuestionó que hubo una “mala actitud” del oficialismo al decir que, por haber anunciado que no votarían en general la norma, los legisladores opositores no querían “que los niños salgan de la pobreza”, una conducta que catalogó como “demagógica y fuera de lugar”. También criticó que legisladores de la oposición generaran “prejuicios sobre la población” y optaran por “estigmatizar la pobreza y a las familias que sufren esa situación” con que, si no se controlan los recursos, los pueden “malgastar”.

El proyecto del gobierno crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia y un eje de la discusión fue sobre las condicionalidades para recibirlas y el porcentaje de estas, respecto de lo cual Andújar dijo que no ve al gobierno “muy seguro sobre la decisión que tiene que tomar”. El legislador dijo que con exigir responsabilidades están “todos de acuerdo”, pero expresó sus dudas con respecto a que sea “un 20%, un 40% o si no hay que penalizarla, porque se puede llegar a entender que la situación familiar a veces genera una falla y no hay que dejarlos tirados”.

Otro elemento de debate gira en torno a si el pago será en efectivo o únicamente a través de medios de pago electrónicos –el acuerdo que el gobierno alcanzó con Cabildo Abierto va en línea con esta segunda opción–. “Creo que eso no está definido, ahí nos hubiese gustado aportar mucho más. Vamos a hacer un intento hoy de buscar un consenso a ver si realmente, en este caso el FA, quiere encontrar un consenso de todo el Parlamento para poder terminar de definir eso”, adelantó. En su visión, “hay que tener mucha confianza en la gente” y no le parece mal que los beneficiarios reciban una parte en tarjeta y otra en efectivo, dado que “esas madres conocen más que nosotros cuáles son las necesidades del momento”.

Andújar enfatizó que intercambiará con el FA para “lograr, aunque sea, un 50%-50%”, es decir, que se pague la mitad en efectivo y la mitad vía tarjeta. “Mi postura es libertad, mi postura es que cada familia tenga la oportunidad de resolver”, dijo.