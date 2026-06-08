Partido Socialista oficializó su apoyo a Fernando Pereira para que continúe en la Presidencia del FA

El Comité Central del Partido Socialista (PS) analizó este domingo la situación global y la marcha del gobierno. Al término del encuentro, en una declaración difundida este lunes, se refirió a la “tensión” que existe actualmente entre capitalismo y democracia. “La creciente concentración de riqueza y poder en grandes corporaciones, especialmente en el ámbito tecnológico y digital, les permite influir sobre la información, las decisiones colectivas y la vida cotidiana de las personas. Las big tech no solo concentran recursos económicos sin precedentes, sino también capacidades para moldear subjetividades, controlar información e influir sobre las decisiones colectivas y las conductas individuales”, advirtió el organismo.

El sector alertó también sobre “experiencias políticas que erosionan derechos y debilitan los controles democráticos, instalando la idea de que la democracia es un obstáculo para la seguridad o el crecimiento económico”, y señaló el ciclo de “enorme volatilidad política” que caracteriza a América Latina, que no permite “estabilizar horizontes compartidos de desarrollo y proyecto de sociedad”.

En este contexto, el PS valoró “la orientación que han asumido diversas iniciativas impulsadas por el gobierno nacional”, y en particular, “el cambio progresivo de lenguaje y enfoque en las políticas sociales”. También reconoció “los avances impulsados en materia de justicia tributaria” con la implementación del impuesto mínimo global y el gravamen a las rentas derivadas de la venta de activos en el exterior, aunque señaló al mismo tiempo su respaldo a la iniciativa impulsada por el PIT-CNT para gravar con el 1% al 1% más rico.

Por otra parte, los socialistas valoraron positivamente los resultados del Diálogo Social. “La recuperación de la causal jubilatoria a los 60 años para una parte importante de las y los trabajadores sin pérdida de ingresos, la ampliación de coberturas para sectores históricamente postergados, la mejora en el acceso a pensiones, la limitación del papel de las AFAP, el fortalecimiento y unificación de las políticas de transferencias, con énfasis en la primera infancia, y otras medidas acordadas constituyen avances significativos en la construcción de una sociedad más justa, solidaria e integrada”, destacaron. Se pronunciaron a favor de debatir la reducción de la jornada laboral y reafirmaron el compromiso “con la creación de la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada”.

Finalmente, el partido oficializó su apoyo a Fernando Pereira para continuar al frente de la Presidencia del FA, en el entendido de que “cuenta con amplios apoyos y eso le permitirá seguir fortaleciendo la vida orgánica de la fuerza política en una etapa particularmente desafiante”, indica la declaración. “En el acuerdo y también en el desacuerdo valoramos la generación de ámbitos de diálogo y escucha que Fernando ha promovido en su Presidencia, los cuales creemos que es necesario profundizar”, afirmaron los socialistas, y añadieron: “Debemos seguir avanzando en la construcción de un clima fraterno, que valore la diversidad y el debate profundo, leal, evitando perfilismos vacíos o inconsistencias”.