Desde enero, en filas del Partido Nacional (PN) preveían una puja entre el excandidato y senador Álvaro Delgado (Aire Fresco) y el senador Javier García (Alianza País) para ser el presidente del nuevo directorio nacionalista. Pero, a pocos días de materializarse la Convención Nacional, que será el sábado y elegirá a los integrantes del directorio y a su presidente, los blancos andan entre idas y vueltas, en una puja interna que tiene en el centro lo que permite –y lo que no– su Carta Orgánica.

El primer punto en debate es el pedido de voto secreto desde el sector Alianza País. El senador Sergio Botana, de esa agrupación, dijo a la diaria que en una convención del PN “tiene que haber libertad de opinar y libertad a la hora de votar: ni mordaza ni voto firmado”. “Cada convencional tiene que poder manifestar lo que desea, porque es la instancia para eso, y no puede ser aceptable que tengamos presión de tipo alguno sobre el voto”, agregó. Consultado sobre si le consta que hubo presiones a algún convencional, Botana se limitó a contestar que este pedido lo hacen para “tener la tranquilidad y la garantía” del voto, que la tienen que asegurar “todos” dentro del PN.

Este planteo choca de lleno con la Carta Orgánica blanca, que en su artículo 22 establece que “la votación para elegir Directorio se hará por listas firmadas que el sufragante entregará personalmente a la mesa receptora, bajo sobre cerrado, en el que estarán anotados el nombre del votante, el número de lista y el departamento por el que fue electo Convencional”, es decir, sin voto secreto.

Consultado sobre este obstáculo formal, Botana subrayó que la convención “es la que aprueba o desaprueba la Carta Orgánica, y es la expresión de la soberanía partidaria”, por lo tanto, dijo que le “consta” que habrá convencionales que el sábado plantearán hacer el cambio para que el voto pueda ser secreto.

Otro punto que plantea Alianza País tiene relación con la acumulación de votos por sublema, algo que no ven con buenos ojos, pero que también lo establece la Carta Orgánica partidaria en su artículo 21: “La presidencia del Directorio será desempeñada por el primer titular de la lista más votada dentro del sublema más votado”.

Por ahora –porque hay tiempo hasta el viernes para presentar las listas, y puede haber cambios, según fuentes blancas–, por un lado estará la lista de Aire Fresco, la de D Centro (que lidera el senador e intendente electo de Paysandú, Nicolás Olivera) y otra de Carlos Enciso, todas bajo el mismo sublema, que apoya a Delgado. Por el otro lado estarán el sublema de García, que es una lista sola (la de Alianza País), y el del senador Luis Alberto Heber, del Herrerismo, que intentará establecer una tercera vía y también quiere presidir el directorio.

Para Botana, en cuanto a este tema “no hay que hacer nada con la Carta, lo que no hay que derogar es el honor”, porque “ese artículo está ahí desde hace mucho, lo que también existió siempre fue la honorabilidad de los candidatos de no utilizarlo”. Dijo que quieren que “el más votado sea el más votado, como siempre”, y que los sectores que quieren ir “juntos” vayan en una misma lista, “como corresponde”.

Por último, Botana dijo que, “obviamente”, va a ser una elección de resultados con “márgenes escasos”, pero tiene que ser una elección “cuyo resultado sea inapelable o incuestionable”. “La soberanía partidaria en octubre manifestó claramente que prefiere renovación [Alianza País fue el sector más votado dentro de PN], ahí es cuando votó el pueblo blanco. Los dirigentes tienen la libertad de elegir entre respetar al pueblo blanco o atarse al pasado”, finalizó.

Juan Martín Rodríguez: “Esa moción viola la Carta Orgánica”

Por su parte, el diputado Juan Martín Rodríguez, del Herrerismo, que a su vez es el presidente de la Convención Nacional del PN, dijo a la diaria que lo que establece el artículo 22 de la Carta Orgánica sobre cómo se vota “es claro” “y no da alternativas”. Subrayó que “formalmente” no han recibido ningún planteo sobre el voto secreto, aunque les han dicho “que hay compañeros que tienen intención de plantear una moción para que la votación sea secreta”, o sea, “que no se sepa a quién vota el convencional”. “Yo no voy a entrar a opinar sobre la cuestión de fondo, sino sobre la cuestión de forma, y esa moción viola la Carta Orgánica”, insistió.

Agregó que, si llega una moción en ese sentido, el reglamento de la Convención establece que toda reforma de la Carta Orgánica tiene que derivarse a la Comisión de Legislación, “y una futura convención deberá, en caso de que la mayoría lo apruebe, reformar el procedimiento”.

En cuanto al sublema, Rodríguez también subrayó que es lo que establece la carta orgánica. “Si es conveniente políticamente que, en un escenario hipotético, dos, tres o más listas tengan un sublema, dejando a una o más afuera, es una discusión que no es de corte reglamentario ni orgánico. O sea, es una discusión 100% política que no va a dirimir la Convención”, expresó. Dijo que, según lo que establece la Carta Orgánica, puede pasar “que exista una lista que, estando fuera del sublema, saque más votos que la lista más votada del sublema más votado”, pero también puede pasar “que la lista más votada también forme parte del sublema más votado”.

“Si yo me ocupo de modificar las cosas cuando ya estás en pleno proceso, es como que te inviten a jugar al fútbol pero quieras agarrar la pelota con la mano, y no siendo el golero. No, amigo, si a usted le gusta agarrar la pelota con la mano, picarla y después tirar al aro, eso no es fútbol, sino básquetbol”, comparó.

Pensando en el sábado, Rodríguez dijo que esta elección por el directorio estará peleada, algo que no sucedió en instancias anteriores, porque en 1999 hubo lista única (encabezada por Luis Alberto Lacalle Herrera), en 2004 también (con Jorge Larrañaga como primero), en 2009 otra vez hubo lista única (también con Lacalle Herrera primero, pero luego renunció y asumió Heber); en 2015 hubo una “gran lista”, de acuerdo entre los dos sectores mayoritarios blancos (Todos y Alianza Nacional), y otra lista con un grupo de ediles, que sacaron un cargo. Por último, en 2021 también hubo una “gran lista”, que compitió con la de Por la Patria, liderada por Jorge Gandini, que sacó tres integrantes del directorio. “En este caso, hay una disputa real por la presidencia”, subrayó Rodríguez.

Por último, sobre el pedido de voto secreto, dijo que es “para los representados, no para los representantes”, por lo tanto, “una vez que uno asume una condición de delegado, de representar la voluntad de otro, tiene que dar la cara por lo que decide”.

A su vez, una fuente de Aire Fresco señaló a la diaria que la propuesta de Alianza País no es conducente, porque, para cambiar la Carta Orgánica, hay que convocar al directorio, que debe tomar la resolución y luego llamar a una convención para poner a votación el texto con el fin de modificarla. El dirigente de Aire Fresco subrayó que eso no se puede hacer “de aquí hasta el sábado” y catalogó la propuesta de Botana como “demencial”. “Es como querer cambiar la Constitución de la República entre octubre y noviembre para cambiar los resultados de la segunda vuelta”, ejemplificó la fuente.

Por último, el dirigente de Aire Fresco sostuvo que la discusión sobre el sublema “la quiere impulsar” Alianza País “porque de antemano sabe que va a perder, porque no tiene el número de convencionales como para ganar la elección”.