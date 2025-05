Como estaba previsto, este lunes el senador blanco Luis Alberto Heber (líder del herrerismo) hizo oficial su postulación para presidir el directorio del Partido Nacional (PN), impulsando así una tercera vía, en disputa con Alianza País (de Javier García) y Aire Fresco (de Álvaro Delgado). En la sala de conferencias del edificio anexo del Palacio Legislativo, Heber, junto con varios dirigentes herreristas, dijo que lo importante de esa tercera vía es que “no es una columna sectorial”, sino que busca “la unión en el PN”. “Para nosotros es muy importante que estas instancias electorales, en donde vamos a dirimir quiénes son las autoridades de los próximos cinco años del PN, se hagan en clave de unidad”, sostuvo.

Heber resaltó que lo importante no es sólo ser presidente, sino para qué quiere serlo. Habló de algunos temas que le parecen importantes para adecuar al PN “a estos nuevos tiempos”. Primero, “un mejor despliegue territorial”, dado que el PN, “como se sabe, tiene un buen despliegue territorial en el interior”, pero no “en Montevideo y en muchas ciudades de Canelones”. “Creemos que tenemos que preparar este instrumento que es el PN para que esté permanentemente, los cinco años, con despliegue territorial y con presencia, como para estar metido en los asuntos que cada territorio tiene en su particularidad”, explicó.

Además, dijo que el PN debe tener “un mejor cuadro de formación partidaria”, porque la actividad política requiere “cada día mayores niveles de formación” de los dirigentes. Sostuvo que deben estar “informados de lo que hace el PN en el Parlamento en su rol opositor, en las empresas públicas, controlando al gobierno, en la Junta Departamental, en las alcaldías y municipios, y, ni que hablar, en las intendencias”, de modo “de estar realmente mejor comunicados internamente y metidos en la trama social”.

Heber también dijo que deben mejorar la comunicación, por lo tanto, cree que tienen que usar “todos los medios” que hoy da la tecnología “para estar rápidamente, en tiempo”, dando su opinión “sobre cada uno de los temas, basada en la seriedad del estudio y del planteo que hace el PN” en cada uno de los problemas que surjan.

Más adelante, Heber resaltó que coincide con el planteo que hizo la exvicepresidenta Beatriz Argimón, que propuso una reforma de la Carta Orgánica nacionalista para que el presidente del directorio del PN “no tenga otra ocupación que la de presidir el partido”. “En ese sentido, no solamente vamos a acompañar esto, sino que estoy dispuesto a renunciar al Senado, de modo tal de dedicar todo mi tiempo, energía y experiencia a generar las renovaciones que el partido tiene que tener en todos los ámbitos, y la dedicación exclusiva que tiene que tener esta posición”, insistió.

Heber fue más allá y sostuvo que no solamente renunciaría al Senado para dedicarse al partido –en caso de ser elegido presidente del PN–, sino que, además, no va a ocupar “ningún cargo electivo en las próximas elecciones, de modo de no generar la suspicacia interna de que el trabajo que se hace en el partido va en beneficio de determinado sector o individuo”.

“Para nosotros es muy importante que el candidato que elija el PN tenga un partido fuerte, que lo sostenga, lo apuntale y lo respalde en recursos humanos, gente y poderío político, como para poder sostener y defender su gestión. Estas son las razones por las cuales vamos a la cancha, sometiéndonos, naturalmente, a la soberanía del PN, que son sus convencionales, que tendrán que votar el 28 de junio”, planteó.

En el espacio para las preguntas de la prensa, el senador fue consultado por la postulación de García a la presidencia del PN, ya que desde enero viene diciendo que quiere encabezar el directorio del PN “para ser garantía de la unidad”, es decir, un argumento similar al de Heber. El senador herrerista dijo que no apoyan a García para ese cargo porque creen que, en este caso, él es quien “más une al partido”.

A todo esto, este lunes de tarde el senador Sebastián da Silva, de Alianza País, fue consultado en una rueda de prensa sobre la postulación de Heber, a lo que respondió: “Me encanta, me parece bárbaro cuantos más compañeros quieran presidir el partido. Aparte, está bueno que no sea una competencia de dos, porque si no, uno termina personalizando en el otro, cuando, en realidad, el partido está unido. Que vengan tres, cuatro, cinco es bárbaro”, insistió.

Además, Da Silva negó que haya un choque entre las fuerzas de García y las de Delgado, porque son de la generación que vio “al partido destruirse en el año 2000” y también es esa generación “la que lo levantó y lo llevó al gobierno”. “Así que no somos tan bobos como para repetir ese escenario”, finalizó.