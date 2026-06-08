Carámbula colocó como un “tema central” que “se administre adecuadamente la comunicación del presidente”

“Si hay necesidad de conformar un equipo que respalde y fortalezca a los compañeros que ya están, hagámoslo”, afirmó el exintendente de Canelones tras la polémica sobre la camioneta Hyundai del mandatario.

El exintendente de Canelones Marcos Carámbula (2005-2015) opinó este lunes en el programa La mañana de la diaria sobre la actualidad del gobierno nacional, luego de una semana que estuvo marcada por la polémica sobre la compra del presidente Yamandú Orsi de su camioneta de alta gama Hyundai Santa Fe, que finalmente será donada a la Administración Nacional de Educación Pública.

Orsi fue, durante los dos gobiernos departamentales de Carámbula, secretario general de la Intendencia de Canelones. “Nosotros tenemos que tratar de defender lo que es el programa del Frente, la estrategia del Frente y la estrategia de conducción de nuestro presidente”, manifestó en primer lugar Carámbula.

El exintendente recordó el discurso que dio Orsi a principios de marzo ante la Asamblea General, el que, a su criterio, fue “excelente” y dejó marcadas las prioridades de la actual gestión. “Eso es lo que, a mi entender, hay que retomar ahora”, afirmó.

Carámbula puntualizó que después de ese discurso aparecieron otras propuestas por parte de autoridades del Poder Ejecutivo, “que no estuvieron en el planteo de Yamandú” en el Parlamento. Mencionó, por ejemplo, la propuesta que hizo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la posibilidad de que las empresas públicas canalicen el ahorro privado en proyectos de inversión.

“Si hablamos de este tema, tenemos que hablar, más allá de las iniciativas personales, en el marco de un acuerdo en nuestra fuerza política, y con el presidente. Hay que tener claro que no es la estrategia ni de un sector ni de una persona, sino que es la estrategia del Frente Amplio”, afirmó el exintendente.

Con todo, Carámbula sostuvo que el gobierno tiene “un rumbo claro”, marcado por las bases programáticas del Frente Amplio y por “las medidas que anunció el Frente con Yamandú allá en Colonia”, durante la última campaña electoral.

La comunicación “tiene que ser muy seria y segura”

Con respecto a la situación de la camioneta Hyundai, Carámbula identificó “dos hechos” distintos. Por un lado, la compra en sí misma, algo que “es muy opinable” y que “hay que analizarlo si fue -o no- un acierto o un error”, sobre todo, en vista de “esa vivencia de la austeridad de los gobiernos frenteamplistas”.

Por otro lado, el exintendente mencionó el factor de la comunicación, la cual en estos casos “tiene que ser muy seria y segura”. Desde su punto de vista, tener “una coherencia de comunicación” resulta “imprescindible”. “Si vos tenés un objetivo claro y una agenda clara y una definición clara hacia por dónde vas, eso aglutina, acumula y ayuda a salir de esta situación”, afirmó.

“Para mí es un tema central que se administre adecuadamente la comunicación del presidente; es más, si hay necesidad de conformar un equipo que respalde y fortalezca a los compañeros que ya están, hagámoslo”, agregó Carámbula.

El exintendente dijo tener “plena confianza en la honestidad y en la transparencia” de Orsi. “No creo, de ninguna manera, que haya habido ninguna voluntad de mentir. Sí creo que debimos haber tenido mucha certeza en la comunicación, [porque] es la comunicación del presidente, y cuando el presidente habla, habla. Esa es la comunicación política. Luego no podemos entrar en una serie de comunicaciones que, a veces, enredan más”, subrayó.