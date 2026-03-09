Este lunes está en agenda otro Consejo de Ministros y una de sus claves estará en “ir organizando la agenda de prioridades de los distintos ministerios e instituciones para este año”, dijo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a la diaria Radio.

El jerarca repasó la agenda para la instancia, pero también reparó en una iniciativa de índole personal por la que va a “pelear”: a la luz de la “gran estafa” que promovió Conexión Ganadera y perjudicó a una “enorme porción de la clase media uruguaya”, propuso “agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”, ya que lo volcaron en el emprendimiento agropecuario porque hay personas que “tienen ahorros y no saben dónde invertirlos”.

“Eso implica no solo discutir que la plata para las empresas tiene que salir de rentas generales. Capaz que lo que tiene que generar es condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel”, informó. Sostuvo que lo ha discutido con autoridades y “puede ser una buena propuesta”, por lo que lo va a “seguir militando”: “Nosotros tenemos que defender a las empresas públicas, pero tenemos que darles recursos para que sean empresas transnacionales”, y Antel “no se puede quedar solo en Uruguay” porque hoy en día “el negocio de las telecomunicaciones y los contenidos en internet es global”, agregó.

En ese sentido, como ejemplo, sugirió “abrir su paquete accionario” para “la participación de pequeños accionistas”—no para que “haya capitales que se metan en Antel”, sino “uruguayos que puedan ahorrar allí”— con el objetivo de que “apalanque a Antel para ir hacia un desarrollo distinto”.

Por otro lado, Sánchez se refirió al programa Más Barrio, que, según anunció Orsi durante su discurso ante la Asamblea General, se implementará en Cerro Norte durante abril. Dijo que “no es un programa de seguridad ni un programa de vivienda”, sino un “híbrido” entre ambos, cuyas zonas de actuación se delimitaron en función del índice de delitos violentos y la vulnerabilidad social: 21 barrios del país. Dijo que lograron una línea de crédito de 250 millones de dólares con la CAF y los 50 que se desembolsarán este año “van a permitir el desembarco del programa en territorios muy complejos” como Cerro Norte, un barrio en Las Piedras y otros en Durazno, Rivera y Maldonado.

“¿Cuál es la metodología? Ir a apropiarnos del barrio. Disputarle el barrio al crimen organizado y hacer que la gente sienta orgullo de vivir en su barrio y lo pueda vivir. Eso implica desde la iluminación pública, generación de plazas públicas, si hay que abrir calles, habrá que abrir calles para que entre una ambulancia o un patrullero, hay que iluminar, hay que generar policiamiento”, listó.

También hubo una alusión a un proyecto de ley de empleo. Sánchez dijo que el país ya cuenta con una serie de recursos para promover el trabajo, pero “se estuvo trabajando en integrar ese conjunto de herramientas en una sola que pueda tener un impacto mayor y una escala diferente”. En ese sentido, están trabajando en una ley de promoción del empleo con un foco “muy puesto en los jóvenes”, pero no descuida “un elemento muy importante: aquellos trabajadores mayores de 50 años”. A través del recurso se apunta a generar un subsidio “en escala decreciente en función del tamaño de la empresa” que, si se da una contratación en ese marco, “cubrir parte de los aportes al BPS” para que, “desde los fondos que ya existen”, tengan “durante 12 meses —en otros puede ir hasta 16, 18 o 24 meses— un costo menor por adquirir ese trabajador”.

Cierres y recortes de personal

En su discurso, Orsi reparó en que durante 2025 se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo, pero algunas empresas han anunciado cierres o recortes en distintos sectores, siendo los más recientes los casos de UCM o Ambev-Cympay (Cervecería y Maltería de Paysandú). Sánchez indicó que los 26.000 “son la suma entre los empleos que perdimos y los que creamos”, por lo que Uruguay “independientemente de esas pérdidas, creó muchos más”. “En Uruguay hay más trabajo, más salarios, hay más jubilación y hay más ingreso de los hogares en el 2025 de lo que hubo en el 2024”, listó.

Su explicación es que hay “ciertos modelos de negocios que para una sociedad o una economía como la del Uruguay dejan de ser rentables en determinado momento” por su legislación, que “encarece el costo”. A su vez, sumó “un proceso de reconversión a nivel global de muchas empresas de servicios”, donde la incidencia de la inteligencia artificial “viene destruyendo empleo”.

“Creo que es un proceso que se está dando en todo el mundo, en donde se están hiperconcentrando las empresas, están incorporando tecnología y destruyendo empleo. Ahora, nosotros tenemos un camino que es a la inversa: venimos abriendo mercados, tanto en China, el EFTA, lo que hemos logrado ahora del acuerdo Mercosur-UE”, aseveró. Así, el país tiene que “reconvertir trabajadores y empresas” y, por sus niveles de conectividad, también está “en condiciones de ser un espacio que atraiga la locación de data centers que nos permitan trabajar en áreas más importantes de IA o de almacenamiento de datos”, opinó.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) impulsa un proyecto de ley para que las empresas justifiquen cierres o despidos. “Es importante que cuando se dan procesos de reestructura a nivel global se tenga conocimiento para, de alguna manera, poder prever esta situación”, opinó Sánchez. En su visión, sin embargo, “el centro no está ahí” y “no es suficiente”, sino que deben “trabajar para que Uruguay genere condiciones de productividad y actividad económica para que esas situaciones no se den”.

“Probablemente llegue al Parlamento como han llegado casi todos los convenios de la OIT (...). Lo que no se puede hacer es interpretar esto como ‘a partir de ahora no se va a poder despedir’ y ‘hay que pedirle permiso al MTSS’, eso no tiene nada que ver”, cerró.