La empresa multinacional Falck, con sede en Dinamarca, tomó la decisión de despedir a 125 personas que realizan tareas administrativas para la emergencia médica Unidad Coronaria Móvil (UCM).

El gerenciamiento para América Latina se realiza desde Colombia. De los funcionarios que serán cesados, el 90% son mujeres, la mayoría trabajando en Montevideo. La compañía no precisó en qué fecha se llevarán adelante los despidos.

La resolución fue informada por Radio Montecarlo y confirmada por la diaria, con el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Marcos Franco. El dirigente dijo este viernes que habrá una reunión el próximo lunes a las 09.00, en la que participarán las autoridades del Ministerio de Trabajo, un empresario colombiano que representa a la empresa, integrantes del Ministerio de Salud Pública y miembros de la Junta Nacional de Salud (Junasa). Finalizado el encuentro, se reunirá el Consejo Central de la FUS, que analizará lo acontecido en la reunión y, con ello, posibles medidas a tomar.

Agregó que desde hace unos meses, la FUS “está en negociaciones por una plataforma reivindicativa que tiene el sindicato de UCM. El problema fue que en una instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), este jueves, el interlocutor de la empresa, de nacionalidad colombiana, informó que la empresa había resuelto ejecutar 125 despidos”.

“Todos los despidos del área administrativa. Y dicha función, llámese recursos humanos, tesorería, contabilidad, seguridad y salud en el trabajo, gestiones, atención al cliente, pasará a realizarse desde un call center instalado en una ciudad de Colombia”, explicó. Al respecto, dijo que esto resiente los niveles asistenciales, “porque ya hay atrasos en los llamados de UCM de 4 horas, o cuando hace la cobertura del servicio 911, porque tiene 10 días al mes. Llegan tarde porque no tienen estructura para prestar servicios y atender a los socios”.

Consultado acerca de si la decisión se trata de reestructura empresarial, Franco respondió que no, y que “el representante de la empresa planteó al ministro de Trabajo que no es un tema de reestructura, y que si tienen que pagar un despido mejorado, lo pagan. El problema es que quieren reducir costos para seguir acumulando ganancia. Esa es la cuestión”.

Por este tema, este jueves hubo una reunión con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios. Sobre dicha instancia, comentó que la cartera “hace lo que puede, y de acuerdo a las herramientas que tiene. Como la empresa manifiesta que no es un tema de reestructura, sino de política empresarial, y que está dispuesta a pagar y hacer frente a las obligaciones que tenga, inclusive mejorando, ante eso se plantearon alternativas desde la FUS”.

En ese sentido, sostuvo que la opción de enviar a los trabajadores al seguro de paro fue una de las propuestas realizadas, “para ganar tiempo y generar un intercambio y discusión, pero Juan Castillo nos manifestó que la empresa estaría dispuesta a seguir dialogando, pero sobre la base de que nada cambiará la decisión de los 125 despidos. El ministro señaló que igual se buscará crear y desarrollar un ámbito de negociación”.

Por este tema, la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, confirmó a la diaria este viernes que la empresa anunció el cese de unas 125 personas. Consultada acerca de los detalles de la resolución de la empresa, la jerarca se limitó a decir que hay una negociación en curso y que no podía explicar los pormenores de la misma.

A raíz de la noticia, los trabajadores realizan este viernes un paro de 24 horas.

UCM tiene trabajando en Montevideo, La Paz y Las Piedras a unas 600 personas, que son personal no médico, distribuidos en cuatro policlínicas y en nueve bases. Además, brinda cobertura a Sumun, Blue Cross & Blue Shield, Hospital Británico, Servicio Médico Integral (SMI), Mides y Servicio 911, mientras que en La Paz cubre a Médica Uruguaya con traslados.

La versión de la empresa

Por su parte, este viernes Falck Latam emitió un comunicado en el que explica que, como parte de un proyecto global iniciado a finales del año pasado, “se avanza en la implementación de una estructura organizacional centralizada, simplificada, estandarizada y profesionalizada en los países donde opera, entre ellos Uruguay. a través de UCM”.

Agrega que el rediseño “contempla la consolidación de cuatro regiones a nivel mundial, entre ellas Latinoamérica, con el propósito de fortalecer la coordinación regional, unificar procesos y potenciar capacidades operativas”, y que, en este contexto, “las funciones administrativas serán centralizadas a nivel regional. En Uruguay, la implementación del proyecto implicará ajustes y profesionalización en algunas posiciones.

“La compañía informa que estas medidas no están motivadas por el desempeño de la operación en Uruguay. En consecuencia, no se producirán cambios en el área médica, lo que nos permitirá mantener el compromiso de la compañía para seguir prestando un servicio de alta calidad como siempre se ha hecho y como se seguirá haciendo siempre”, señala el texto.

“Se deja constancia de que las decisiones adoptadas en Uruguay se están llevando adelante en estricto cumplimiento de la normativa laboral aplicable y conforme a los mecanismos institucionales previstos”, concluye.