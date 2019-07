El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, continúa con su ronda de contactos para armar la fórmula de cara a las elecciones de octubre. Ayer se reunió con Carolina Cosse y con Cristina Lustemberg, dos de los nombres que se manejan para integrar la fórmula, que, según decidió el FA, deberá estar integrada por un hombre y una mujer. Un dirigente frenteamplista reconoció: “La situación es complicada, porque no poner una fórmula paritaria sería una traición a nuestros principios, y nosotros traicionamos nuestros principios después de las elecciones, no antes”.

Es que los contactos de ayer no arrojaron resultados positivos: Cosse se manifestó dispuesta a integrar la fórmula, pero es resistida por buena parte del FA, mientras que Lustemberg directamente dijo que la vicepresidencia no estaba en sus planes. Desde el entorno de Martínez revelaron que el ex intendente de Montevideo decidió abrir una cuenta de Tinder para elegir una compañera de fórmula. “Seamos honestos, en el FA no hay tantas mujeres que puedan ser candidatas. Es decir, hay muchas mujeres valiosas, pero hoy en día, lo primero es cómo se vea en cámara, así que lo más importante es ver las fotos”, explicó un dirigente cercano al candidato. “Obviamente, solamente con la foto no alcanza. La idea es que si Daniel ve una mujer que tenga buenas fotos la invite a tomar algo y ahí evalúe si tiene un mínimo de carisma como para defenderse en un debate”, agregó.