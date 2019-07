Daniel Peña será el compañero de Novick en la fórmula del Partido de la Gente

El diputado aseguró que se trata de la única colectividad política que eligió la fórmula “democráticamente”

El diputado Daniel Peña será el candidato a la vicepresidencia del Partido de la Gente (PG) que complete la fórmula con el empresario devenido político Edgardo Novick. “Le aporto el conocimiento de la arena política, y en un escenario en el que vamos a construir desde varios partidos, tengo un buen relacionamiento con la mayoría de ellos; no va a haber mayorías y el nivel de comunicación será un factor importante”, dijo a la diaria Peña al ser consultado sobre qué complementos le aportaba a la candidatura de Novick.

Además, Peña resaltó que, a diferencia del resto de los partidos, la fórmula del PG fue elegida “democráticamente” y “en base a sus convencionales”. Si bien la Convención Nacional del partido aún no proclamó oficialmente la fórmula, los dichos del diputado no son casuales: la lista del legislador se impuso ampliamente durante las internas del partido que candidatea al empresario, lo que le da a Peña una fuerte influencia en el órgano deliberativo del PG. El diputado también recordó que muchos ex dirigentes del PG, como el senador Daniel Bianchi –que fue expulsado del partido tras protagonizar un accidente de tránsito mientras manejaba ebrio– y el diputado Guillermo Facello –expulsado tras intentar promover la precandidatura del ex fiscal Gustavo Zubía–, en los hechos fueron “más prensa que votos”. Hizo estas declaraciones en una entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12 –donde anunció la fórmula–, cuando se le preguntó si esos hechos podrían haber afectado la votación.

El legislador dijo además a la diaria que hará una ronda con el resto de los candidatos a vicepresidente, con los que le interesaría debatir. “Pero más allá del debate, voy a ponerle una impronta al diálogo entre los principales partidos”, resaltó. No obstante, aprovechó la oportunidad para cuestionar al candidato colorado Ernesto Talvi, quien no consideró al PG un posible aliado en un eventual gobierno de coalición opositor: “O tiene decidido que no piensa ganar o se equivoca en cómo gobernar. Nadie que tenga intenciones de mejorar la calidad de vida de los uruguayos puede privarse de ideas de ningún lado”.

El 1º de agosto, el PG lanzará su programa de gobierno en un acto que se llevará a cabo en el estadio Centenario y contará con “más de 200 técnicos”, aseguró Peña. El lugar del acto no es casualidad: la campaña de Novick hará varios guiños a la identidad deportiva del país, algo que ya implementó parcialmente durante su carrera de cara a las elecciones departamentales de 2015 en Montevideo.