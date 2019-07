Darío Pérez: Cosse fue “incapaz de transmitir una emoción” y “las elecciones no se ganan con una heladera”

El diputado frenteamplista Darío Pérez dijo que la exprecandidata Carolina Cosse fue “incapaz de transmitir una emoción” y sostuvo que actuó de forma “venenosa” cuando dijo que debió googlear a la actual candidata a vicepresidente por la fuerza política, Graciela Villar.

En una entrevista con Radio Montecarlo, Pérez no ocultó que no le conformó para nada el desempeño de Cosse como precandidata: "En muchas entrevistas no contestó muchas cosas. Políticamente no vi un desarrollo importante de parte de la compañera. Desde el punto de vista de las emociones la vi incapaz de transmitir una emoción y las elecciones no se ganan con un poste ni con una heladera. Solo el 15% vota de forma racional. Se gana por las emociones”.

Además, sostuvo que era “representante de un sector del FA que ya está consolidado” y que se sabe “lo que va a dar”. “Cualquier estratega político con dos dedos de frente sabe que en Uruguay la disputa es por el centro político y no podes disputarlo con alguien que tiene definiciones y consideraciones que la ponen en el arco político en la izquierda", agregó.

Luego, Pérez sostuvo que las declaraciones que hizo Cosse cuando se enteró que Villar sería la candidata a la vicepresidencia –dijo que debió buscar su cara en Google- fueron algo “escorpiano, un veneno”.