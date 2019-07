Eduardo Bonomi, titular del Ministerio del Interior (MI), dijo el martes que su cartera no estaba cumpliendo con su obligación de enviar reportes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre las escuchas que realiza el programa informático El Guardián porque la corporación no había designado una persona que recibiera la información. Pero desde la SCJ desmintieron al ministro y divulgaron el mensaje que enviaron al MI con el nombre de la persona designada. Bonomi criticó a los medios “porque están demorando cada vez más en informar sobre las cosas que pasan en el Ministerio del Interior, y si ellos no informan, yo no me entero de nada”.

Hace algunas semanas, tras la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, se divulgó que una funcionaria del MI había elevado un memorando alertando sobre los planes del delincuente, pero el texto no llegó a las máximas autoridades. Bonomi reconoció que está considerando la posibilidad de recurrir a El Guardián para enterarse de las cosas que pasan en su propio ministerio. “Yo tengo una persona que se encarga de mostrarme papeles importantes y avisarme de las cosas, pero está un poco quedada. Entonces, creo que si empiezo a interceptar las conversaciones y los correos electrónicos de esta persona, me voy a poder enterar cuando llega algún informe interno o alguna comunicación proveniente de otro organismo. La verdad es que no se me ocurre otra manera de enterarme de las novedades importantes de acá adentro”, explicó el jerarca.