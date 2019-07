Fiscal de Corte envió a la Fiscalía declaraciones de ex editora de Ecos

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la fiscalía el programa de VTV En la mira, emitido anoche, en el que fue entrevistada la ex editora del portal Ecos Magdalena Herrera. Así lo informó a través de Twitter Gabriel Pereyra, que conduce el programa.

Herrera dijo que durante la campaña por las elecciones internas el comando del ex precandidato Juan Sartori, liderado por Óscar Costa, le envió artículos con la intención de perjudicar a Luis Lacalle Pou, que en ese entonces también era precandidato. “El interés de ellos no lo sé, lo que puedo es mirar un texto y decir si es ético o no ético, si es profesional o no es profesional, si es periodístico o no es periodístico. Lo que yo leía no era ético”, dijo en el programa.

El Honorable Directorio del Partido Nacional estaba evaluando incluir estas declaraciones en la denuncia que presentó ante la Justicia por las noticias falsas durante la campaña previa a las elecciones internas del domingo 30 de junio.