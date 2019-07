Directorio nacionalista estudia incluir testimonio de ex editora de Ecos en la denuncia por la campaña sucia

Magdalena Herrera, la ex editora del portal Ecos, dijo ayer que durante la campaña por las elecciones internas, el comando del ex precandidato Juan Sartori (Todo por el Pueblo), liderado por Óscar Costa, le envió artículos con la intención de perjudicar al candidato Luis Lacalle Pou (Todos). “El interés de ellos no lo sé, lo que puedo es mirar un texto y decir si es ético o no ético, si es profesional o no es profesional, si es periodístico o no es periodístico. Lo que yo leía no era ético”, dijo en el programa En la mira de VTV.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) y secretario del Honorable Directorio Pablo Abdala (Alianza Nacional) desmintió que el órgano partidario esté evaluando la expulsión de Sartori, una versión que circuló ayer de tarde. No obstante, confirmó que el directorio está evaluando incluir las declaraciones de Herrera en la denuncia que el PN que hizo en la Justicia por las noticias falsas durante las internas. El 20 de junio los nacionalistas presentaron más de 20 casos de “campaña sucia” que afectaron en especial a Lacalle Pou y Jorge Larrañaga (Alianza Nacional). En su momento el comando de campaña del empresario aseguró que Sartori también fue atacado cuando se conoció su postulación.

En tanto, el diputado Pablo Iturralde (Mejor País) aseguró que que hasta ayer ningún integrante del directorio había planteado la expulsión del empresario y estimó que “este tema es funcional a los problemas del Frente Amplio”. “Noticias falsas y manipulación hubo en toda la campaña; yo no puedo atribuirlas a nadie, porque no tengo las pruebas, lo que creo es que esto no le hace bien al partido, parte de alguien que no quiere al partido”, dijo.

Ayer uno de los principales dirigentes de Todo por el Pueblo, Alem García, dijo a la diaria que contrató un especialista uruguayo para que investigara las “fake news”, y que de llegar a tener evidencias, hará una nueva denuncia “en Delitos Informáticos, en la Fiscalía y en la sede penal competente”, comentó.

García también dijo que esperaba que Sartori recibiera muchos más votos. Si bien el empresario alcanzó más de 90.000, según García “hizo mella la maldad de la campaña sucia que largaron otros, mediante la metodología de la contrainteligencia”, dijo. El dirigente aseguró que se “creó la figura del sospechoso”, que era Sartori. “¿Vamos a ser tan estúpidos de llevar adelante una campaña sucia creando la sospecha sobre nuestro propio precandidato? Es ridículo. Nadie en su sano juicio... nadie que razone un poquito va a pensar que Juan Sartori hizo toda una estratagema para perjudicarse a sí mismo”, opinó.