El escrutinio final de las elecciones internas del domingo 30 de junio confirmó que el Partido de la Concertación (PdlC) no podrá participar en las elecciones municipales de mayo de 2020, ya que no alcanzó los 500 votos que necesitaba. La alianza con la que los partidos tradicionales y el Partido de la Gente pretendían sacar al Frente Amplio del gobierno de Montevideo tuvo 486 votos, una cantidad menor a los candidatos que integraban su lista única. “Creo que tenemos que hacer una autocrítica, pero sin caer en tremendismos, porque el secreto de la política es acumular. Nos votaron 486 personas, así que para 2020 sólo necesitamos conseguir un lema y aproximadamente 399.500 votos más para ganar”, declaró un dirigente nacionalista.

Varios de los integrantes de la lista del PdlC reconocieron su “frustración” por el fracaso de la alianza. “Me amarga la idea de que no podamos sacar a los vagos que el Frente Amplio colocó en la Intendencia, que no laburan, no hacen nada, pero cobran sueldos de 100.000 pesos. Porque yo no me tomé el trabajo de ir a votar, pero las elecciones eran un domingo, y además, no me pagaban. Es otra cosa”, declaró un dirigente de la agrupación. Otro integrante de la lista declaró: “No fui a votar porque aposté a que alguien más se iba a encargar, y por eso ahora nos vamos a tener que fumar cinco años más de burocracia”. “La verdad es que me da mucha rabia saber que nadie va a poder poner en su lugar a estos zánganos que no hacen nada y esperan que todo el mundo les resuelva sus problemas”, agregó.