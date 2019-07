Daniel Martínez anunciará hoy quién será la mujer que lo acompañará en la fórmula presidencial, un día antes de partir hacia Estados Unidos en un viaje de placer para visitar a su hija. Versiones de prensa señalan que los dos nombres que maneja el candidato presidencial del Frente Amplio (FA) son los de Graciela Villar, ex presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, y Mercedes Clara, una militante social vinculada a grupos católicos progresistas. “Es una estrategia genial la de Martínez. Elige completas desconocidas porque nadie tiene críticas para hacerles”, opinó un integrante de la Mesa Política del FA.

A pesar de que se da como un hecho que el nombre de la candidata a la vicepresidencia saldrá de estas dos opciones, en la interna frentistas hay quienes mantienen esperanzas de que Martínez se incline por otra mujer. “A mí no me convencen ni Villar ni Clara, pero también entiendo que las opciones que hay hoy por hoy en el FA no son muy atractivas. Por eso le voy a pedir a Daniel que busque alguna candidata en Estados Unidos. Ahí hay muchas uruguayas, que son completamente desconocidas, pero las que hay ahora también son desconocidas”, declaró un dirigente socialista.