Lustemberg y la candidatura a la vicepresidencia: “No está en mis opciones en este momento”

El candidato del oficialismo, Daniel Martínez, continuó hoy con la ronda de conversaciones para terminar de definir la fórmula presidencial. Tras la reunión con la diputada Cristina Lustemberg, líder del sector Participar, Articular y Redoblar (PAR), la legisladora afirmó que la candidatura a la vicepresidencia no es una de sus prioridades. “No está en mis opciones en este momento”, afirmó.

El grupo PAR se formó a mitad del año pasado y la intención de la ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública es seguir trabajando en el Parlamento. Asimismo, destacó que no hay nada que la “desvele más que trabajar por un cuarto gobierno del Frente Amplio”. Planteó que, antes que nada, tiene la “responsabilidad” de mantener la unidad. En ese sentido, destacó el rol de Carolina Cosse y de los otros dos ex precandidatos, Óscar Andrade y Mario Bergara. “Yo estoy conformando un sector, estoy trabajando en una ley de primera infancia en el Parlamento y estoy para construir hacia un cuarto gobierno y trabajar muy desde abajo”.

Por la mañana, Martínez se reunió con Cosse. Luego de la reunión, Martínez planteó que todavía no resolvió que la ex ministra de Industria, Energía y Minería sea la persona que complete la fórmula. En tanto, Cosse sostuvo que para ella sería “un honor”, pero que es una definición que le corresponde a Martínez.