El Ministerio de Defensa Nacional estudia una serie de denuncias sobre oficiales militares que habrían obligado a sus subalternos a votar en las elecciones internas. Desde la cartera informaron que las investigaciones comenzarán “de inmediato”, y se estima que las primeras conclusiones estarán “dentro de 35 años, como suele ocurrir con las pesquisas del gobierno sobre las delitos que cometen los militares”. “De todas maneras, los resultados finales quizá nunca se conozcan”, aclararon.

Esta semana también se denunció un posible mandato de oficiales a soldados para que voten al candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. El ex comandante en Jefe del Ejército negó tajantemente estas acusaciones. “Yo jamás los forzaría [a los soldados] a hacer algo tan indigno como votar”, aseguró Manini Ríos”. “Es más, sería una estupidez de mi parte, porque si les hago algo así me perderán el respeto y no me votarán aunque los obligue”, agregó.

El candidato dijo que siempre es partidario “de convencer a los soldados, antes que imponerles cosas”. “Es como lo que pasa con la nueva Ley Orgánica Militar, que prohíbe que se ordene a los soldados violar los derechos humanos. Yo apuesto a que la formación militar les despierte el interés de violar los derechos humanos por voluntad propia, no porque se los obligue. Le diría que ese es el único artículo de la ley con el que estoy de acuerdo”, sostuvo.