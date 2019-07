Cabildo Abierto (CA), el partido del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Guido Manini Ríos, fue la gran sorpresa de las elecciones internas del domingo. Los casi 47.000 votos que recibió lo dejaron en el cuarto lugar y con una ventaja considerable respecto del resto de los partidos menores. Desde CA estimaron que uno de los motivos de la alta votación fue que “logramos captar votos de Julio María Sanguinetti”, aunque no descartaron “el voto de los tupamaros miliqueros que, al tener como candidata a Carolina Cosse, una mujer que nunca en su vida disparó un tiro, decidieron apoyarnos a nosotros”.

Con respecto a la integración de la fórmula presidencial de CA, Manini Ríos dijo que no piensa “apurar las cosas”. “Quizá sea una fórmula paritaria, integrada por un militar, que sería yo, y un policía, o quizás no sea paritaria y me acompañe otro dirigente proveniente de las Fuerzas Armadas”. “Acá lo que importa es que las personas que integren la fórmula sean competentes. En CA respetamos mucho los derechos de los policías y creemos que están llamados a tener un lugar cada vez más importante en la sociedad. Pero también creemos que se deben ganar ese lugar. No hay que regalarles nada”. El militar retirado señaló que en su partido “también hay lugar para la diversidad; de hecho, tenemos muchos militantes con opciones de vida diferentes, como los bomberos. Ellos tienen los mismos derechos que nosotros. No debemos discriminarlos ni burlarnos de ellos porque empuñen mangueras en lugar de armas”.