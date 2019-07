PC presentará escrito ante la Corte Electoral para que defina si Robert Silva está habilitado

Fue el tema que estuvo en el tapete toda la semana luego de que el lunes se oficializó a Robert Silva, ex miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, como candidato a vicepresidente del Partido Colorado (PC) para completar la fórmula con Ernesto Talvi. Desde varios ámbitos –dirigentes del Frente Amplio y hasta el ex ministro de la Corte Electoral y ex precandidato colorado Edgardo Martínez Zimarioff– se puso en duda la habilitación de Silva como candidato, ya que podría chocar con el artículo 201 de la Constitución de la República, que establece: “Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección”.

Felipe Schipani, abogado y dirigente del sector de Talvi (Ciudadanos), confirmó a la diaria que presentarán ante la Corte Electoral un escrito “muy fundamentado” con informes y opiniones de “destacados profesores de derecho constitucional” que dejan “claro” que Silva está habilitado para completar la fórmula, y el argumento principal es que “no es candidato a legislador sino a vicepresidente”.

En cuanto al debate que se generó en 2017 en torno a si le correspondía el subsidio a Raúl Sendic luego de que renunciara a la vicepresidencia –en esa oportunidad varios senadores colorados señalaron que ese cargo era de legislador–, Schipani recordó que Sendic decía que no era legislador porque, en caso de serlo, para recibir el subsidio se requería una mayoría especial de votos para otorgarlo.

“Yo entiendo que es una situación diferente, porque acá no estamos discutiendo si Silva es o no legislador, sino si el candidato a vicepresidente de la República es candidato a legislador”, subrayó el dirigente. Agregó que el constitucionalista Eduardo Lust lo expuso con “claridad” y se va a consignar su argumento en el escrito.

El especialista señala que el vicepresidente “puede terminar siendo legislador”, cumpliendo las funciones de ese cargo, pero “lo que no es bajo ningún concepto candidato a legislador, porque es candidato a vicepresidente”. “O sea que si es electo vicepresidente, puede llegar a ser legislador, pero el debate es bien diferente del que se dio en relación al tema de Sendic”, insistió Schipani.

Por último, dijo que espera que la Corte Electoral se pronuncie sobre el tema “en un plazo prudencial”, porque el PC debe convocar a la Convención Nacional para elegir oficialmente al candidato a vicepresidente. “Y queremos hacerlo con la certeza de que no hay ningún impedimento para que Silva sea el candidato”, finalizó.