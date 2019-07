Por sugerencia de Moro, la operación Lava Jato planificó una filtración para interferir políticamente en Venezuela

La motivación principal fue política. Los fiscales sabían que tendrían que actuar a escondidas. “No es posible hacerlo público simplemente porque violaría el acuerdo, pero se puede enviar información espontánea [a Venezuela] y esto hará posible que alguien pueda hacerlo público”, escribió Deltan Dallagnol en un chat.

The Intercept: Leandro Demori, Andrew Fishman, Amanda Audi. Traducido por la diaria en acuerdo con The Intercept.

Fiscales de la Lava Jato se organizaron para filtrar a la oposición venezolana información confidencial de las delaciones de Odebrecht tras una sugerencia del entonces juez Sérgio Moro. Las conversaciones privadas en la aplicación Telegram en agosto de 2017 indican que la principal motivación para la filtración fue política, no judicial, y que los fiscales sabían que tendrían que actuar en la sombra. “Tal vez sea posible hacer pública la acusación de Odebrecht sobre sobornos en Venezuela. ¿Esto está aquí o en la Fiscalía General de la República?”, sugirió Moro al coordinador del grupo de trabajo de la Lava Jato en Curitiba, Deltan Dallagnol, a las 14.35 del 5 de agosto.

Deltan respondió más tarde, explicando cómo podían realizar la operación: “No se puede hacer público simplemente porque violaría el acuerdo, pero se puede enviar información espontánea [a Venezuela] y esto hará posible que alguien lo haga público”. Antes, Deltan ya le había dicho a Moro, durante una conversación sobre las filtraciones: “Habrá críticas y un costo, pero vale la pena pagarlo para exponer y contribuir con los venezolanos”. Deltan respondía así a una de las varias sugerencias que Moro hizo a los fiscales, actuando como coordinador de facto del grupo de trabajo, lo que es ilegal.

La intención de exponer información secreta comprometedora contra el gobierno de Nicolás Maduro, actuando políticamente, que no es el papel del Ministerio Público Federal, llegaría en un momento bastante tenso. En julio de ese año, Estados Unidos amenazó a Maduro con nuevas sanciones si Venezuela procedía con la fundación de una Asamblea Constituyente, un nuevo cuerpo legislativo creado para fortalecer al gobierno y desmoralizar al Congreso, dominado por la oposición. Una semana después, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzaría una amenaza de acción militar por primera vez desde el comienzo de las recientes tensiones entre Washington y Caracas, que comenzaron cuando Hugo Chávez fue elegido presidente en 1999.

En ese momento, Brasil aún mantenía relaciones normales con Venezuela; el reconocimiento del gobierno paralelo de Juan Guaidó sólo se daría más de un año después. La divulgación no autorizada de información confidencial por parte de los fiscales podría configurar, en teoría, el delito previsto en el artículo 325 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de prisión al funcionario público que “revele hechos que conoce por el cargo que ocupa y que deben permanecer en secreto, o que facilite su revelación”.

Con pocos interlocutores en Caracas, la Lava Jato recurrió a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, en ese momento ya apartada de su cargo por ser considerada una amenaza para Maduro. Moro envió un mensaje a Deltan en el que sugería la apertura de la información de Odebrecht, el mismo día en que la Asamblea Constituyente de Venezuela aprobó la destitución de Ortega. Semanas antes, ella había presentado una denuncia vinculada a casos de corrupción de Odebrecht. Golpeaba directo a Maduro.

Pocos días después de autoexiliarse en Brasil, Ortega se reunió con la Fiscalía General de la República Brasileña. Los mensajes obtenidos por The Intercept muestran ahora qué quería: cooperar con la Lava Jato, aunque ya no tenía la autoridad para llevar a cabo procedimientos. “Fuimos testigos de una violación institucional del Ministerio Público de Venezuela”, dijo el entonces fiscal general Rodrigo Janot, cuando la recibió en Brasilia. "Sin independencia, el Ministerio Público de nuestro vecino del norte ya no tiene condiciones [...] para llevar a cabo investigaciones criminales o actuar en un tribunal con neutralidad".

Fuera de los focos, el grupo de tareas de la Lava Jato discutió el tema intensamente, debatiendo incluso el poder de movilización que la información tendría en una Venezuela sumida en la crisis. “Tengan en cuenta que es posible que se desate una guerra civil allá y que nuestra acción puede llevar a más disturbios sociales y más muertes”, dijo el abogado Paulo Galvão. Su colega Athayde Ribeiro Costa también mostró cautela: “Imagínense si lo enjuiciamos y el loco ordena arrestar a todos los brasileños en territorio venezolano”. Un día después, Deltan intentó calmar los temores de sus colegas: “Paulo, con respecto al riesgo, es algo que los ciudadanos venezolanos deben considerar. Tienen derecho a rebelarse”.

6 de agosto de 2017 - Grupo Filhos do Januario 2.

Deltan - 14:48:25 - Tenemos los hechos y los compartimos para propósitos policiales. No lo veo como una cuestión de efectividad, sino simbólica. Así como [Paulo] Maluf tenía una orden de arresto en Nueva York y resultó condenado en Francia. No veo ningún problema de soberanía. Y hay justificación para hacerlo a Venezuela y no en otros [países] porque destituyó a la fiscal general y es una dictadura.

Deltan - 14:50:42 - El propósito de darle prioridad sería contribuir a la lucha de un pueblo contra la injusticia, revelando hechos y mostrando que si no hay responsables es porque hay represión. En caunto a detener la posibilidad de procesamientos allá, podemos hacerlo solo en relación con parte de los hechos, lo que resolvería el problema

“Si querían filtrar cosas de Venezuela, este es el momento”

Después de conversar con Moro al comienzo de la noche del 5 de agosto de 2017, Deltan debatió el problema con sus colegas del grupo “Filhos do Januário 2”. La conversación duró algunas horas, hasta que, casi al final de la noche, los fiscales la cerraron.

5 de agosto de 2017 - grupo Filhos do Januario 2.

Paulo [Roberto Galvão, fiscal de la Lava Jato]- 19:23:59 - Pero amigos, reflexionemos. Ya había hablado con Orlando sobre esto. Una guerra civil allá es posible y cualquier acción nuestra puede llevar a más confrontación social y más muertes (incluso si es una acción justa o correcta). Allá no es Brasil.

Paulo - 19:24:33 - No estoy diciendo que sí o no, solo que hay que pensarlo.

Roberson MPF [Robertson Pozzobon, fiscal de la Lava Jato]​​- 19:26:38 **- Caraaaaaca

Orlando SP [Orlando Martello, fiscal de la Lava Jato] - 19:29:47 - Gente, sobre Venezuela. No se puede simplemente divulgar lo que tenemos. Inclumpliríamos el acuerdo. No se puede arriesgar el incumplimiento, incluso con consecuencias judiciales de nuestra parte, así como para la Unión.

Orlando SP - 19:30:44 - La solución de hacer algo aquí, creo que tomaría mucho tiempo. Tendríamos que presentar una denuncia o algo similar, sin escuchar testimonios, etc. No creo que se aproveche del momento.

Roberson MPF ​​- 19:30:47 - Creo que si actuamos aquí no habría incumplimiento, Orlandinho

Orlando SP - 19:31:02 - Pero el problema es el momento, el timing

Orlando SP - 19:31:50 - La solución que veo es hacer una comunicación espontánea con el propio país. En el camino esto seguramente se filtrará en alguna parte, sin nuestra participación. Esto lo puedo hacer de inmediato.

Orlando SP - 19:32:39 - Sin perjuicio de trabajemos en una denuncia

Orlando SP - 19:33:25 - En cuanto a la denuncia, ciertamente enfrentaremos una feroz crítica, pero entonces Moro baja a la capital y bien ... el hecho ya estará revelado.

Dos horas después, Dallagnol respondió:

5 de agosto de 2017 - grupo Filhos do Januario 2.

Deltan - 21:47:19 - PG [Paulo Roberto Galvão], con respecto al riesgo, es algo que los ciudadanos venezolanos deben considerar. Tienen derecho a rebelarse. [Fiscal no identificado] - 22:21:18 - En cualquier caso, es necesario analizar bien los hechos, porque si están bajo secreto del Supremo Tribunal Federal no será posible usarlos. Además, Maduro tiene inmunidad y excepto por temas de derechos humanos, es difícil procesarlo, al menos mientras esté en el poder. Pero no hay que descartarlo en absoluto. De todos modos, todavía tendríamos que convencer a Russo.

Deltan - 22:35:57 - Russo dice que aquí debemos estudiar la viabilidad. Es decir, lo considera

Deltan - 22:36:19 - Él no rechazó prima facie, lo cual tomo como una oportunidad para que lo analicemos concretamente con perspectiva

Deltan - 22:36:22 - Buena

En la tarde del 28 de agosto, el fiscal Orlando Martello envió un mensaje al grupo en el que contaba sobre una conversación telefónica con Vladimir Aras. Entonces secretario de cooperación judicial internacional del Ministerio Público, Aras había dicho a principios de 2016 que no confiaba en Ortega. “Tenemos buen contacto con uno o dos fiscales en Venezuela, pero la fiscal general no nos inspira confianza”, afirmó en el chat “Acuerdo LMeirelles”. Dado el tenor de la conexión con Orlando, Aras había cambiado de opinión y Ortega se convirtió en el puente crucial para organizar la cooperación clandestina con el Ministerio Público de Venezuela.

De acuerdo con los chats, fue Aras quien organizó la recepción de dos fiscales venezolanos que llegaron a Brasil en secreto a mediados de setiembre para trabajar en los documentos, por indicación de Ortega. Dos fiscales de Curitiba ofrecieron sus hogares, mientras que Deltan solicitó a Transparencia Internacional que la ONG financiara su estadía en Brasil. Ortega llegó a Brasil antes que ellos, el 22 de agosto, dos semanas después de que el grupo de tareas comenzara a moverse. “Si querían filtrar cosas de Venezuela, este es el momento. La mujer está en Brasil”, escribió el fiscal Paulo Galvão. Como si Galvão estuviera bromeando, sus colegas reaccionaron con ironías.

Semanas más tarde, en octubre, Ortega publicó dos videos en su sitio web. Eran extractos de declaraciones del ex director de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, en las que admite haber transferido 35 millones de dólares de la empresa a la campaña electoral de Maduro. En la delación, también admitió haber pagado 15 millones de dólares a la campaña del candidato opositor, Henrique Capriles, un hecho que no se incluyó en los videos publicados por Ortega. Sólo faltaban cinco días para las elecciones municipales cuando la población venezolana vio en las redes al ex director de Odebrecht en el país detallando la corrupción del gobierno de Maduro.

En una denuncia de delito presentado por Odebrecht, la compañía insinuó que la filtración habría ocurrido por medio de la Fiscalía General. “Los videos de los testimonios de todos los empleados de la compañía, especialmente aquellos que tratan con eventos que ocurren en el extranjero, están bajo la custodia de la Fiscalía General y nunca han sido entregados oficialmente a los colaboradores, sus abogados o cualquier otra persona”, dijo la compañía.

Riesgo de vida

Luego de la filtración, Mauricio Bezerra, abogado de Odebrecht, envió un mensaje al abogado Carlos Bruno Ferreira, de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Fiscalía General, trasmitido al grupo “Filhos do Januário 2” por el abogado Roberson Pozzobon. En él, Bezerra se queja de que la filtración “aumentó significativamente el riesgo” para varias personas.

-13 de octubre de 2017 – grupo Filhos do Januario 2

Roberson MPF ​​- 15:36:44 - Buenas noches. Desafortunadamente, como lo hicimos en agosto [cuando se publicó información en O Globo], nos sorprendió una vez más la difusión un video de las declaraciones tomadas por la Fiscalía General de nuestros colaboradores en la fase final del proceso de cooperación. Esta vez, a diferencia de lo que había estado sucediendo, el audio llegó al público a través de la ex fiscal de Venezuela, la Sra. Luiza Ortega, exiliada y opositora al Gobierno actual, como puede ver en el enlace a continuación. Más grave aún es que el video fue transmitido en el momento en que mantenemos negociaciones delicadas con ese país, según informó a Sus Señorías. La difusión del video aumentó significativamente el riesgo para nuestros integrantes, para los venezolanos y para nuestras operaciones. Ya estamos tomando medidas precautorias. Mañana haremos una nueva solicitud para que se investiguen las filtraciones de estos videos. Es importante que la Fiscalía inicie una investigación para conocer los hechos y garantizar que los eventos de esta naturaleza no continúen, porque además de perjudicar la investigación correcta de los hechos pone en riesgo la integridad física de nuestros empleados y sus familias. Gracias por su atención, Mauricio. Link: https://www.oantagonista.com/en/video-executivo-da-odebrecht-confirma-us-35-milhoes-para-maduro/

Roberson MPF ​​- 15:36:44 - Querido, buenos días. El doctor Mauricio Bezerra envió este mensaje al doctor Carlos Bruno esta mañana. Lo comparto con ustedes

Roberson MPF ​​- 15:38:01 - ¿Sabes si el audio ya había sido compartido con ellos, de la Fiscalía

Paulo - 15:48:22 - No lo compartimos nosotros ... A menos que fuera Vlad

Paulo - 15:48:28 - O Orlando, a escondidas

Odebrecht incluso presentó una denuncia de delito en el Supremo Tribunal Federal y sugirió enérgicamente que la Oficina del Fiscal General, la entidad que dirige la operación Lava Jato, habría filtrado el video. Según ellos, sólo la Fiscalía General había tenido acceso a la grabación. La Fiscalía fue convocada a proporcionar aclaraciones. Hace un mes, el fiscal general Raquel Dodge informó que hay una investigación confidencial en el Tribunal Federal de Brasilia.

El riesgo de muerte de los empleados de Odebrecht, al que hizo referencia el representante de la compañía, preocupaba a la propia Lava Jato, incluso antes de que los fiscales discutieran sobre las filtraciones. En diciembre de 2016, Deltan mismo se opuso a la divulgación de dicha información y reconoció que era potencialmente explosiva. “Me preocupa la transmisión de información internacional”, escribió en una carta en inglés que compartió con sus colegas a través del chat. La primera de las justificaciones que enumeró fue “evitar el riesgo de la vida de los empleados de Odebrecht en países como Angola y Venezuela, ya que los contratos todavía están vigentes”.

"Cardoso vino a conversar conmigo y dijo que era buena idea"

Cuando Ortega tuvo acceso al testimonio de Euzenando, Brasil y Venezuela tenían un acuerdo de compromiso sobre la delación del ex publicista del Partido de los Trabajadores João Santana. El acuerdo no preveía el acceso de los venezolanos a delaciones de Odebrecht, dijo la Oficina del Fiscal General cuando se le preguntó por el reportaje de Folha. En los chats, es clara la preocupación de Transparencia Internacional por la situación cada vez más crítica de Venezuela. La ONG defendió públicamente el inicio de una demanda contra las autoridades del país y discutió el asunto con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso durante un evento que tuvo lugar en su fundación.

“Al final, Cardoso vino a hablar conmigo y dijo que es una buena idea”, escribió el director ejecutivo de Transparencia Internacional, Bruno Brandao en un mensaje enviado a Deltan en octubre de 2017.

31 de octubre de 2017 - chat privado

Bruno [Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil] - 15:53:40 - Delta, ¿todo bien? Volví hoy y ya estoy trabajando de nuevo.

Bruno - 15:55:49 - Estoy en un debate sobre Venezuela en la Fundación FHC y me gustaría comentar que TI está defendiendo, junto con el grupo de tareas de la Lava Jato, que se inicien procedimientos extraterritoriales contra las autoridades venezolanas.

Bruno - 15:59:13 - ¿Alguna objeción?

Deltan - 19:51:31 - Sin objeciones

Deltan - 19:51:50 - Incluso es bueno para tantear el terreno

Bruno - 20:04:16 - FHC vino a hablar conmigo al final y dijo que es una buena idea

Bruno - 20:04:27 - Otros vinieron también

Pero una conversación entre los fiscales el 12 de abril revela que el ministro Edson Fachin, el relator de la Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal, dictaminó que el caso venezolano no debería ser tratado en Curitiba, por no tener relación con Petrobras.

“Tengo serias dudas sobre si podemos continuar aquí, en Curitiba, con el caso, debido al reconocimiento de la incompetencia de 13er juzgado federal”, escribió Orlando Martello en el chat “Venezuela Dream”. “Fachin reconoció que en los hechos informados por Euzenando, aunque pueda haber hechos relacionados con el sector de operaciones estructuradas (esta fue la tesis del Ministerio Público para mantener los términos en Curitiba), descartó la conexión porque no tiene relación con Petrobras”.

Otro lado

El ministro de Justicia, Sérgio Moro, se negó a comentar sobre el contenido de los mensajes referidos en este artículo. Se limitó a reafirmar el posicionamiento adoptado en las últimas semanas, arrojando dudas sobre la autenticidad de los mensajes obtenidos por The Intercept y sugiriendo que pueden haber sido manipulados.

Como en otras ocasiones en que habló sobre el tema, Moro no niega haber dicho lo que aparece en los chats. “Incluso si los supuestos mensajes citados en el informe fueran auténticos, no revelarían ninguna ilegalidad o conducta poco ética, sólo la violación repetida de la privacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el objetivo de anular las condenas penales y evitar nuevas investigaciones”. El grupo de tareas de la operación Lava Jato en Curitiba siguió la misma línea. “El material presentado por el informe no permite la verificación del contexto ni la veracidad de los mensajes”, dijo su asesor.

La Oficina del Fiscal General declaró que no expresará sus puntos de vista al respecto, al igual que Odebrecht. La abogada Carla Domenico se negó a comentar sobre las menciones al ex director de la compañía Euzenando Azevedo, quien colabora con la Lava Jato y es su cliente. Transparencia Internacional dijo que defendería las medidas para mejorar la cooperación legal internacional y las acciones de las instituciones brasileñas para investigar a los funcionarios extranjeros involucrados en sistemas de corrupción como los develados por la Lava Jato.

“Además de consolidar su liderazgo internacional en la lucha contra la corrupción, [Brasil] puede establecer una importante jurisprudencia contra la impunidad en naciones institucionalmente frágiles, incluidas las dictaduras que usan sistemáticamente la corrupción para mantenerse en el poder”, dijo la organización.

“El caso de Venezuela es quizás uno de los más graves en el contexto internacional de la Lava Jato, porque la reacción del gobierno local contra los fiscales responsables de las investigaciones de los crímenes revelados por los brasileños fue tan extrema que resultó en el exilio de estas autoridades, con sus vidas y las de sus familiares bajo amenaza”, agregó la ONG.

El ex presidente Fernando Henrique Cardoso dijo que no recordaba las conversaciones.