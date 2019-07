El fin de semana, varios usuarios de Twitter divulgaron una foto en la que supuestamente se veía a la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA), Graciela Villar, cenando en un restaurante de Punta Carretas, lo que, según ellos, es una contradicción con el discurso de la integrante de la fórmula frentista, que la semana pasada habló de la lucha entre “oligarquía” y “pueblo”. Pero luego se supo que la mujer que aparecía en la foto no era Villar. La ex precandidata a la vicepresidencia por el FA Carolina Cosse declaró: “Muy probablemente estamos ante una nueva maniobra de enchastre de la derecha, pero tampoco me animaría a confirmarlo, porque en realidad no sé si la mujer de la foto es Graciela Villar, ya que no recuerdo muy bien los rasgos de la compañera”.

Ayer volvió a viralizarse información sobre Villar, en este caso en un audio de Whatsapp. “Tengo un cuñado que trabaja en CUTCSA y me dijo que la otra vez la vieron a Graciela Villar que se subió a un ómnibus y le dio una lapicera a una chica. La chica se empezó a sentir mal y hubo que llamar a la emergencia. Los médicos le diagnosticaron intoxicación por burundanga. Es posta esto. Mi cuñado es administrativo de CUTCSA y se lo contó a mi mujer así como se lo cuento yo”, sostiene el audio.

Desde la oposición cuestionaron la viralización del mensaje, al que calificaron de “un insulto a la inteligencia de la gente, porque todo el mundo sabe que la burundanga la propagan los venezolanos que trae el gobierno para que voten al FA”.