Según Cosse, Martínez le había dicho que buscaba una “fórmula que impactara”

La ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse no ocultó su sorpresa cuando el candidato de esta fuerza política, Daniel Martínez, confirmó que su compañera de fórmula sería la ex edila Graciela Villar. La propia Cosse había sostenido, tras reunirse con Martínez, que aceptaría con gusto acompañar al candidato en la fórmula.

En una entrevista con el programa Desayunos Informales de Canal 12, Cosse admitió que buscó en Internet una foto de Villar: “Lo que busqué fue la foto para saber quién era, no me acordaba, pero eso es una anécdota”. También sostuvo que cuando se reunió con Martínez, este le había asegurado que estaba buscando una “fórmula que impactara”. Además dijo que entre los cuatro precandidatos frenteamplistas nunca se había hablado de la elección de la vicepresidencia.

Si bien había dicho que sintió “tristeza” por cómo se procesó el tema, Cosse aseguró que de ahora en más trabajará para que la fórmula Martínez-Villar sea la “ganadora” y dio a entender que buscará impulsar sus iniciativas desde el Parlamento.