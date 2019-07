Villar: "El brutal proyecto neoliberal empieza con Lacalle y su frontera la tiene en Manini"

Esta tarde, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) aprobó por aclamación la candidatura a la vicepresidencia de la República de la ex edila montevideana Graciela Villar, que acompañará al candidato Daniel Martínez. Asimismo, quedó convocado para el 17 de agosto la convención nacional que aprobará formalmente la fórmula.

"¿Estamos listos para el cuarto gobierno? Sí", dijo Martínez una vez proclamada la fórmula. El candidato señaló que tras un proceso de "muchas consultas y de ir afinando los criterios", elogió a Villar porque "sintetiza mejor los criterios" necesarios para ocupar el lugar de la vicepresidencia. Martínez sostuvo que ponderó la experiencia, la capacidad de negociar y el trato con la gente, y opinó que "no hay nadie que supere a Graciela Villar en su trayectoria". Además, consideró que la ex edila "enriquece" la dupla. "Yo le decía a los compañeros que preguntaban: dejen una semana o un mes hablar a Graciela y no va a haber un solo frentamplista que no confíe en ella".

Por su parte, la candidata a la vicepresidencia manifestó "compartir esta fórmula con Daniel supone salir a disputarle a la derecha en su máxima expresión en el día de hoy las conquistas que hemos trabajado en estos 15 años frente a otra vez un brutal proyecto neoliberal que empieza con [Luis] Lacalle [Pou] y su frontera la tiene en [Guido] Manini [Ríos]". Villar señaló que Martínez "está en las mejores condiciones" para enfrentar ese desafío y destacó su capacidad de "entender el mundo", de gestión y de generar acuerdos "que nos trasciendan cuando son por y para la gente". "Hoy vamos a dar el peor de los debates frente a una derecha que no muestra su programa, que lo esconde y que tiene una consigna que les es común: sacar a nuestro FA del gobierno", agregó.