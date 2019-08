La temperatura durante los meses de julio y agosto viene siendo bastante más alta de lo normal, no sólo en Uruguay, sino también en el resto del mundo. Los operadores turísticos locales ya se están preparando para un verano “récord” en materia de temperatura, y dan por descontado que la presencia de cianobacterias en la costa también será muy alta. “Por suerte estamos recibiendo muchas reservas de cianobacterias que quieren pasar sus vacaciones en Canelones, Maldonado y Rocha, mucho más que lo normal para esta altura del año”, explicó un empresario de La Paloma. Pero en Punta del Este ven con preocupación un posible aluvión de cianobacterias. “Nosotros apostamos a las cianobacterias que provengan de embalses de estancias, no tanto las que vienen de establecimientos más pequeños. O sea, pocas pero de buen nivel”, dijo un empresario puntaesteño. “También tenemos que pensar en las personas que veranean aquí, que son de alto poder adquisitivo, y por lo tanto no les gusta rodearse de cualquier microorganismo. Tenemos que cuidar la mina de oro”, agregó.

Desde el gobierno consideran que hay que cuidar “los dos modelos, el intensivo y el extensivo”. De todas maneras, el Ministerio de Turismo va a lanzar una campaña dirigida a las cianobacterias para estimular que veraneen en sus lugares de origen, de forma que no saturen la costa. “En el interior hay hermosos cauces de agua dulce, tibia y con mucho fósforo. Es un buen lugar para pasar las vacaciones”, explicó un funcionario de la cartera.