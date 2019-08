Clases de frutos nativos, catas de te y un taller y un curso de vino

Frutos nativos en la huerta y en la cocina

Ceuta (Canelones 1198, 29028554) da inicio hoy a las 18.00 a un curso de tres meses, guiado por los ingenieros agrónomos Gastón Carro y Danilo Cabrera junto a la chef Catherine Rivero (del restaurante Arazá). Las 11 clases teóricas y las salidas prácticas, previstas para los sábados, brindarán las herramientas básicas para conocer las frutales nativas, sus manejos y cuidados, su potencial comercial, sus beneficios para la salud y su uso en la gastronomía. Se puede abonar en tres cuotas de 3.000 pesos. Consultas al correo secretaria@ceuta.org.uy.

Catas de té en Atlántida

El sábado 17 de agosto será la segunda fecha para participar en la cata y degustación de té a cargo de la sommelier Sylvia Pérez en el restaurante y posada Santoral, de Atlántida. La primera estuvo dedicada a la pastelería portuguesa y la próxima tendrá pastelería uruguaya. El precio total por persona es de 580 pesos. Más información a los teléfonos 091972021 y 43723200.

Develando vinos

A partir del 8 de agosto, todos los jueves del mes, entre las 19.00 y las 21.00, los sommeliers Isabel Porto y Linng Cardozo guiarán un placentero taller: “El vino sin misterio”. Será en la vinoteca Teluria (Cuareim 1359, en el subsuelo de la librería Puro Verso) a un costo de 3.000 pesos. Durante cada clase se probarán cuatro vinos, maridados a criterio de la casa. Por informes y reservas, comunicarse al 096711842.

Concurso Vino Sub 30

Es la séptima vez que se realizará en Uruguay el Concurso Internacional Vino Sub 30. Las jornadas de cata serán el 22 y 23 de agosto en Rivera, en tanto la fecha límite para las inscripciones es el 15 de agosto y la recepción de muestras vence el 19. Al igual que el año pasado, el certamen une fuerzas con el Festival Binacional de Enogastronomía, que tiene como objetivo valorizar la integración turística y cultural de la frontera uruguayo-brasileña a través de la gastronomía y la producción vinícola de la zona, en especial Santana do Livramento y Rivera. Algo que caracteriza a Vino Sub 30 es que el jurado está compuesto por amantes del vino, enólogos, sommeliers, periodistas especializados y críticos de vino de hasta 30 años de edad. Tiene por objetivo difundir el consumo responsable en las nuevas generaciones, así como conocer sus preferencias, información que luego se vuelca a las bodegas participantes. El concurso Vino Sub 30 Uruguay es organizado por Wine Mind Consulting, cuenta con 15 ediciones realizadas en Argentina, cinco en España y una en Brasil. Empezó en mayo de 2004 por iniciativa de Daniel López Roca, periodista argentino especializado en vinos.