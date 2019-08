Jorge Azar, dirigente de la histórica lista 123 de Jorge Pacheco Areco y recientemente integrado a Cabildo Abierto (CA), declaró la semana pasada que la última dictadura militar fue “necesaria” para combatir a los tupamaros, aunque también reconoció que “se extendió más de lo necesario”. Azar aclaró que “por el momento” no ve necesaria la imposición de una dictadura en Uruguay, y expresó que “en todo caso, si llegamos a dar un golpe de Estado nuestro gobierno cívico-militar va a ser mucho más corto que el de los militares de los 70 y los 80”. “Que no se vea esto como una falta de respeto hacia quienes arriesgaron su vida para defender las instituciones. No los juzgo. Seguramente perdieron la noción del tiempo, algo que le pasa a cualquiera”, justificó.

Consultado sobre las afirmaciones de Azar, Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por CA, dijo que estas fueron realizadas “a título personal” y no representan la visión del partido. De todas maneras, destacó que el episodio no puede ser equiparado al del joven que participó en un acto de la agrupación vistiendo una remera con simbología neonazi, ya que “el fascismo alemán es una ideología foránea, mientras que el fascismo pachequista es más uruguayo que el agujero del mate”. “Condenamos el nacionalsocialismo alemán, pero un nacionalsocialismo en el que la parte de ‘nacional’ refiera a Uruguay a lo mejor puede andar”, declaró el ex comandante en jefe del Ejército.