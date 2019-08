El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, presentó a sus referentes en materia económica. Se trata de un numeroso equipo integrado por 15 expertos, entre los que hay varios jerarcas del gobierno. Fuentes del entorno de Martínez reconocieron que inicialmente los asesores eran 16, pero el candidato decidió pedirle a uno de ellos que se alejara. “Era un economista de izquierda al que, en forma quizá un poco irreflexiva, invitó a participar. Pero después se dio cuenta de que iba a ser para lío, así que lo llamó y le explicó que los mercados están muy sensibles y era mejor que se bajara del grupo”, relató un integrante del comando de campaña del ex intendente de Montevideo.

La fuente consultada explicó que el economista no se tomó nada bien la sugerencia de Martínez, lo acusó de tener miedo de enfrentarse a las calificadoras de riesgo y amenazó con divulgar una grabación de la conversación en la que se le pidió que abandonara el equipo. “Él considera que se lo está difamando y que tener una imagen de economista de izquierda lo perjudica mucho, porque trabaja haciendo consultorías para bancos y organismos multilaterales, y tiene miedo de que ya no lo llamen”, comentó la fuente.

El economista de izquierda estaría considerando la posibilidad de presentar una denuncia contra Martínez por difamación, porque considera que “eso de que soy de izquierda son sólo rumores, no están probados, y no se me puede enchastrar de esta manera”.