La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, concretó su alejamiento de Alianza Nacional (AN), el sector de Jorge Larrañaga, y comenzará a explorar posibles alianzas con los sectores de Luis Lacalle Pou y de Juan Sartori. Peña formaba parte de AN cuando fue electa, luego se alejó, volvió a integrarse, y ahora abandona el sector por segunda vez. “Larrañaga está muy confundido con toda esta situación, como es lógico, pero cree que no todo está perdido. De hecho, ya consiguió el número de un terapeuta de pareja para ir con Adriana [Peña] y hacer un esfuerzo por solucionar sus problemas de relacionamiento. Él está muy abatido, pero por lo menos tiene ganas de seguir remándola”, reconoció una fuente aliancista.

En AN no todos están de acuerdo con la decisión del líder sectorial. “Él está pasando por un momento muy difícil, de mucha fragilidad emocional por la seguidilla de decepciones. Lo último que necesita es alguien que juegue con sus sentimientos y se aproveche de él de esa manera. Yo creo que lo mejor para él sería cortar por lo sano y acostumbrarse a la idea de que Adriana Peña es parte de su pasado”, declaró un dirigente de este sector, quien de todas maneras consideró que es “muy difícil” que esto último ocurra. “Larrañaga está desesperado por que algún dirigente quiera estar a su lado. En esa situación, la verdad es que cualquier ex aliancista que le mande un mensajecito a las tres de la mañana ya puede volver con él”.