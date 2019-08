El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, reiteró su propuesta para habilitar el derribo de aviones que entren a territorio nacional con droga. El nacionalista puso nuevamente sobre el tapete esta idea, luego de que se incautaran en Alemania y Francia dos cargamentos de cocaína provenientes de Uruguay, de 4.500 kilos y 600 kilos, respectivamente. “Esto no es una propuesta tirada así como así, y mucho menos una sin garantías. Porque, según la ley que elaboraron mis técnicos en materia de seguridad, sólo se derribarían los aviones que no respondan a las órdenes de las autoridades y que además lleven un cartel bien visible que diga ‘acá traemos pila de droga’”, declaró Lacalle Pou.

Con respecto a los aviones que no tengan este anuncio, el candidato reconoció que “ahí no hay mucho para hacer, porque si derribamos a cualquier avión que no responda una orden de la Fuerza Aérea, a lo mejor nos anotamos unos cuantos puntos en la lucha contra el narcotráfico, pero el turismo se va a resentir”. “Tampoco queremos que un avión de American Airlines con 450 pasajeros a bordo termine estrellándose en el suelo por culpa del gatillo fácil. Repito, esto es una propuesta seria”, explicó.

“Quizás esta ley nunca se llegue a poner en práctica, pero creo que si en el mundo del narcotráfico se corre la voz de que entrar una avioneta con drogas a Uruguay significa que uno tiene una chance en 100.000 de morir, nos van a empezar a respetar más”, declaró Lacalle Pou.