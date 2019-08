Los candidatos a la presidencia de los cinco partidos con representación parlamentaria asistieron ayer a una charla organizada por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Tras el encuentro, una fuente de la logia masónica consideró que todos los candidatos “demostraron que tienen importantes virtudes”, aunque destacó especialmente al senador Pablo Mieres, del Partido Independiente. “Durante siglos los masones tuvimos que desarrollar nuestra actividad en secreto, e incluso hoy en día no somos muy amigos de darle mucha difusión a lo que hacemos. Por eso admiramos a Pablo Mieres, que durante décadas y hasta la fecha mantuvo en secreto su actividad política”, explicó la fuente. “Hay un gran porcentaje de los uruguayos que no saben quién es Pablo Mieres. Pero además, si uno les pregunta a los que sí saben qué posiciones tiene Mieres sobre tal o cuál tema, o qué iniciativas parlamentarias presentó, la inmensa mayoría no sabría qué responder. Ojalá nuestros compañeros de épocas pasadas hubieran tenido semejante habilidad para preservar el anonimato”, agregó el integrante de la logia.

Varios de los candidatos que asistieron al encuentro también se mostraron satisfechos, especialmente por cómo fueron recibidos. “Llegamos y Daniel Martínez nos recibió con canapés y refrescos. Nos pareció un gesto muy noble de su parte, porque perfectamente podría haber hecho valer su localía para perjudicarnos”, celebró Luis Alberto Lacalle.