Como todos los 24 de agosto, la Intendencia de Montevideo (IM) organizó un operativo para evitar los accidentes de tránsito durante la Noche de la Nostalgia. Según explicaron desde la comuna, el objetivo es desestimular el consumo de sustancias peligrosas para la salud de los conductores y de los peatones. “Son muchas las sustancias que se consideran peligrosas, y a todas hay que prestarles atención, pero las más dañinas para los conductores son el alcohol, la cocaína y Berch Rupenian”, explicaron desde el Departamento de Tránsito de la IM. Si bien estas tres drogas son igualmente peligrosas, las autoridades quieren alertar especialmente sobre la música que pasa el ex dueño de Concierto FM, ya que, según explicaron, “esta basura tiene una percepción de riesgo mucho menor que los estupefacientes tradicionales”. Escuchar los oldies de Rupenian mientras se maneja aumenta sensiblemente el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, porque provoca “desorientación” y además “impulsos autodestructivos, como por ejemplo un deseo de estrellar el automóvil contra una columna con tal de que pare esa música de mierda”.

Las autoridades esperan además concientizar a la gente sobre el hecho de que “los perjuicios que causa escuchar la selección musical de Berch no se dan sólo durante la Noche de la Nostalgia, sino todo el año, y no sólo manejando, sino en cualquier otra circunstancia”. “En resumen, es algo que no se debería hacer nunca”, concluyeron.