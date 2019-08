Manifestantes contra la instalación de la segunda planta de UPM se hicieron presentes el fin de semana en el acto por el aniversario de la Declaratoria de la Independencia. El candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista (PVA), Gustavo Salle, dio un encendido discurso contra la pastera, en el que dijo estar impulsando “una segunda gesta independentista”, al tiempo que acusó a UPM2 de tener “proyección genocida”. Un dirigente del PVA reconoció que la medida de manifestarse en medio del acto oficial puede haberles caído mal a algunas personas, aunque reivindicó la estrategia y alertó que “la próxima medida, si no nos hacen caso, es soltar a Gustavo Salle”. “Tenemos la voluntad de mantenerlo atado, porque no queremos una tragedia, pero si el gobierno no acepta cancelar este proyecto lo vamos a largar. En una primera etapa lo soltaríamos así como está, pero también tenemos la posibilidad de sacarle la medicación”, advirtió el dirigente.

En el PVA están “más que conformes” con la incorporación de Salle. “No solamente nos dio una visibilidad muy grande, sino que nos sirve como amenaza a los gobiernos para que hagan lo que queramos. Y encima de todo eso, a lo mejor lo usamos en lugar de los caballos en las jineteadas, para que no se siga torturando a los animales. A lo mejor sería un poco peligroso para los jinetes, pero bueno, supuestamente a ellos les gustan los desafíos”, declaró el dirigente del PVA.