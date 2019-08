631 personas no podrán asistir al partido entre Peñarol y Nacional el domingo por estar en la lista negra del Ministerio del Interior, integrada por personas que protagonizaron incidentes violentos en partidos anteriores. Dirigentes de ambos clubes consideraron que hay que transformar la “crisis” de la violencia en el fútbol en “oportunidades”. “Por un lado tenemos una cantidad de hinchas violentos que no nos sirven para nada, ya ni siquiera pueden entrar al fútbol. Por otro lado, tenemos decenas de millones de dólares en deudas. Entonces, ¿por qué no transferimos nuestros barrabravas a Argentina, para equilibrar nuestro presupuesto? Porque los barrabravas uruguayos están muy bien conceptuados en el exterior, ya que son unos energúmenos desde chiquitos, gracias a sus padres”, declaró un dirigente tricolor. Desde Peñarol se mostraron entusiasmados con la idea, y hasta consideraron que se podría ir “un poco más allá” del planteo de Nacional. “No deberíamos centrarnos únicamente en el mercado regional. En Europa hay una demanda muy grande de hooligans, y obviamente allá se paga mucho más”, declaró un integrante de la comisión directiva de Peñarol. El dirigente reconoció, de todos modos, que la relación con los representantes de los barrabravas sería “compleja”, ya que “si la venta de jugadores ya es bastante turbia, la venta de estos delincuentes batiría todos los récords en materia de falta de transparencia, estafas y violencia”.