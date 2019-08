Edgardo Novick habló sobre la emigración en un encuentro con vecinos en Las Piedras realizado el lunes. “Yo no tengo nada contra la inmigración [...] pero yo tengo que defender el trabajo de los uruguayos”, declaró el candidato del Partido de la Gente. Luego de conocerse estas declaraciones, un grupo de científicos de la Universidad de la República decidió poner en marcha un proyecto para viajar en el tiempo y evitar que los abuelos de Edgardo Novick ingresen a Uruguay. “Según nuestros cálculos, si los abuelos de Novick no entran a Uruguay, él no llegaría a nacer, por lo menos acá. Sería un muy buen negocio para el país”, explicó uno de los responsables del proyecto.

Consultado sobre las posibles modificaciones indeseadas del presente que podrían generarse por la apertura de una grieta en el espacio-tiempo, el experto reconoció que “si el resultado de esto fuera que Edgardo Novick nazca en Europa, seguramente se convertiría en una especie de reencarnación de Benito Mussolini. Pero bueno, ahí ya sería un problema de los europeos. Además, cuando a Europa le fue mal, a nosotros nos fue muy bien”.

De todas maneras, los responsables del proyecto aclararon que recién se está evaluando su viabilidad. “Hay que ver qué pasa en las elecciones, porque la posibilidad de que Novick desaparezca de la política nacional sencillamente porque no lo vote nadie está presente. Sería mucho más barato que viajar en el tiempo”.