El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo en una entrevista radial que si el Frente Amplio gana las elecciones, en dos años deberá recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), debido al alto nivel de endeudamiento. Tras ser criticado por el candidato frenteamplista, Daniel Martínez, Talvi reafirmó sus dichos. “Si Martínez gana, no va a tener más remedio que recurrir al FMI, por más que no quiera. Si yo gano, en cambio, voy a recurrir al FMI, pero por puro gusto, no por necesidad”, declaró el colorado. “La dependencia total de los organismos internacionales de crédito no es buena, pero tampoco está bien que la economía quede exclusivamente en manos de latinoamericanos. Porque si bien los uruguayos nos diferenciamos de la Latinoamérica atrasada, corrupta, populista, sucia y oscura, seguimos siendo latinoamericanos, y necesitamos un poco de tutela de vez en cuando. No somos 100% impermeables a nuestro entorno”.

Talvi reconoció además que se siente “mucho más cómodo” hablando sobre economía en inglés que en español. “Yo me formé en Estados Unidos, pero además muchos de mis referentes en la materia, como Nueva Zelanda, usan el inglés”, explicó el candidato. Y agregó que “en el caso de Chile, que es otro de mis modelos, también espero que las conversaciones sean en inglés, porque a ellos también les gusta mucho este idioma”.