Una excursión fotográfica, un debate sobre "Orgullo y prejuicio" y los talleres de Casa Inju

Excursión fotográfica

El trayecto de los cazadores de fotos convocados por la escuela de fotografía Fotoarte partirá este sábado a las 9.00 desde la sede de la escuela, ubicada en Roque Graseras 735, hacia el Santuario Nacional del Cerrito de la Victoria. Coordinado por la docente Serrana Rabosto, el paseo se extenderá aproximadamente hasta las 20.00. Cada participante deberá llevar su cámara y en caso de no contar con una, podrá solicitarla en préstamo. Recomiendan llevar trípode y flash, aunque no es estrictamente necesario. El almuerzo no está incluido en el precio de la excursión, que cuesta 1.900 pesos y comprenderá dos producciones de moda, una frente al santuario y otra en el Barrio Reus, una pausa en el Mercado Agrícola y una visita a la Fortaleza del Cerro, con ingreso incluido. Para finalizar, el grupo irá a la estancia La Baguala, ubicada a minutos del Centro. Por más datos, comunicarse a info@fotoarte.com.uy y al número 098638129.

Encuentro con Jane Austen

Hoy a partir de las 19.00, en el restaurante Tribu Montevideo (Maldonado 1858), Círculo Café organiza una velada en torno a la nueva ola cafetera y las letras, titulada “Amor y matrimonio en la novela Orgullo y prejuicio”, articulada como una charla-debate a cargo de Silvana Tanzi y Silvia Soler. “Curiosamente, la escritora que pintó con humor y exquisitos detalles la necesidad de las mujeres de entonces de conseguir ‘un buen partido’ nunca se casó. Su capacidad de observación de la sociedad en la que estaba inmersa queda en evidencia en Orgullo y prejuicio, una de sus novelas más famosas. En ella, entre cálculos de rentas y herencias perdidas, también aparece la pasión”, adelantan. La asistencia es sin costo pero aconsejan leer previamente el artículo que figura en circulocafe.uy

Talleres en Casa Inju

Esta tarde de 14.00 a 19.00 es la última oportunidad de inscribirse a los talleres que ofrece Casa Inju (18 de Julio y Fernández Crespo). La extensa lista incluye clases de samba y axé, que se impartirá los viernes de 19.30 a 21.00, un laboratorio de experimentación y creación en danza y performance denominado Sobreviviendo a la ficción de la escena, que será los jueves de 14.00 a 16.30, y locking, los martes a las 17.00.

También hay opciones más teóricas, como La historia a través de la música, previsto para los sábados de mañana, y lectoescritura Braille, que irá los viernes desde las 10.30. Más instancias ofrecidas serán clases para aprender a bailar sala, robótica educativa, expresión escénica y escrita, lenguaje y comunicación audiovisual, canto y ensamble vocal.

Por consultas, llamar al 0800 4658.