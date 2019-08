A pesar de los esfuerzos de las autoridades económicas argentinas por tranquilizar a los mercados luego de la victoria de Alberto Fernández en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del domingo, ayer el dólar continuó subiendo. Esto hizo que varios uruguayos decidieran cruzar el charco para hacer compras a un precio conveniente. “Esto de venir a Buenos Aires a consumir me viene muy bien para combatir la angustia que siento ante la posibilidad de que la crisis argentina nos contagie”, declaró un pasajero que estaba esperando para abordar el Buquebus en el puerto de Montevideo.

Otro pasajero que viajó a Buenos Aires para hacer compras y regresó repleto de bolsos reconoció que esta práctica encierra algunos peligros. “Mi primera sensación al llegar fue de euforia, porque todo está re barato. Pero después empecé a ver los efectos de la crisis, me acordé de lo que fue el 2002 acá, entonces me angustié y compré más, me endeudé, me di cuenta de que si se viene una crisis no voy a poder pagar las cuentas, me volví a angustiar y consumí mucho más todavía”, explicó.

De todas maneras, la mayoría de los viajeros consultados reconocieron que se debe “aprovechar” los momentos de inestabilidad económica en la vecina orilla. “Uno cree que estas cosas nunca se van a acabar, pero es imposible saberlo a ciencia cierta. A lo mejor algún día se enderezan y se acaban las devaluaciones. Puede ser la última vez que podamos comprar championes baratos”, declaró otro pasajero.