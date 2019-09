¿Cómo fue su primer día en el más allá?

Puedo responderle esta pregunta con mucho gusto, pero siempre y cuando reciba un pequeño aporte económico de su parte. Usted sabe cómo es, si nos ayudamos entre todos a todos nos va bien.

¿O sea que sigue cobrando coimas desde ultratumba?

Sí, por supuesto. Y no es porque necesite el dinero, porque aquí donde estoy ahora no me sirve para nada, sino porque es la cosa que más me gusta hacer en la vida, y también en la muerte [risas].

La gente tiene una percepción de ultratumba como un lugar oscuro. ¿Es tan así?

Bueno, yo vengo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, así que para mí no hay nada demasiado oscuro.

¿Cuál considera que es la mayor enseñanza que deja para los vivos?

Que una persona que roba puede vivir hasta los 90 años y una honesta morir a los 40. Creo que es un estímulo importante para quienes están pensando en emprender el camino de la ilegalidad.