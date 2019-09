Blanca, negro y a todo color: el viernes se inaugura en Buenos Aires "Blanca bonita: muestra argentina-uruguaya de ilustración"

Había una vez una niña que, para su cumpleaños número 12, recibió varios regalos: un bolso, un vestido, una Biblia, una fusta y un esclavo, por nombrar sólo los más lindos. El esclavo, sin embargo, no dejó muy contenta a la familia: era un niño negro de siete años llamado Koko, y cualquiera se daba cuenta de que no era el tipo de regalo ideal para una niña. Hubiese sido más apropiado, pensaban las señoras de la familia, regalarle una esclava. Una negrita que pudiera asistirla en sus rituales de higiene, que pudiera hacerle masajes y acompañarla en las actividades típicamente femeninas que las niñas de 12 años empiezan a imitar. Pero no se puede tener siempre lo mejor: a Maria le tocó tener a Koko.

La historia de la que estamos hablando, ambientada en una plantación de té en Surinam en una época que nunca se precisa pero inferimos que es el siglo XIX, se llama Qué blanca más bonita soy. Su autor es Dolf Verroen, un escritor holandés dedicado a la literatura infantil (o a la “literatura infantil para adultos”, como ha dicho alguna vez) con más de 60 títulos en su haber. En este relato en particular (que también podríamos describir como un largo poema narrativo), dividido en 40 breves capítulos, Verroen retrocede a los años en que Holanda mantenía colonias en América y África y, por supuesto, traficaba esclavos. Y aunque los personajes y sus aventuras son ficticias, las circunstancias en que se desarrollan tienen un sustento histórico. O, como él mismo advierte: “Todas las personas en esta historia han sido inventadas y, sin embargo, todo sucedió verdaderamente”.

Inspirados en el relato de Verroen, un grupo de ilustradores argentinos y uruguayos, comandados por la artista Mónica Weiss, directora de Taller M, inaugurarán en Buenos Aires, el viernes a las 17.00, la muestra Blanca bonita, en la que participan 87 obras realizadas en variedad de técnicas y con diversas estéticas. Entre los artistas expositores están Luis David Goldberg Hermo, Sabrina Pérez, Federico Porfiri, Adrián Martins, Laura Muñoz, ca_teter, Lautaro Hourcade, Laura Carrasco y la propia Weiss. La muestra podrá visitarse a partir del viernes, en el horario de 17 a 18.30, en la Sala de Exposiciones Temporarias del Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en Pizzurno 935, 1er piso.