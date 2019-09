Hace dos semanas los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a dirigir su atención hacia los incendios del Amazonas, y a raíz de esto las redes sociales se llenaron de denuncias de usuarios alertando sobre la gravedad de la situación y peticiones en change.org. Pero con el paso de los días las menciones al tema comenzaron a ser cada vez menos frecuentes. “Las denuncias sobre la Amazonia están desapareciendo a una velocidad nunca antes vista. De hecho, según nuestros estudios, desaparecen a un ritmo mucho mayor que la propia selva amazónica”, explicó un experto en conservación de temas en redes sociales. “Lo más grave de todo esto es que estamos llegando a un punto de no retorno, en el que el tema se extinguirá definitivamente y no volverá a llamar la atención de la gente. Y de ahí no hay vuelta atrás. Eso lo vimos claramente con el tema de la contaminación del agua de OSE. Ya no quedan ejemplares de publicaciones de Facebook o tuits denunciando la situación”, agregó el experto consultado.

Un especialista en redes sociales coincidió con que la disminución de denuncias es “preocupante”, aunque consideró que aún no se está cerca del “punto de no retorno”. De todas maneras, aclaró que “si llega a ocurrir alguna catástrofe, como el derrumbe de un glaciar, la aparición de delfines muertos o incluso el incendio de algún museo, entonces sí el tema de los incendios en el Amazonas va a quedar extinto”.