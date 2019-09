El candidato a la presidencia por el Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick, confesó en una entrevista que fumó marihuana antes de ir a un partido entre Nacional y Peñarol. “Nunca vi un clásico tan tranquilo”, declaró en una entrevista con el periodista Facundo Ponce de León. Pero esa no fue la primera vez que el empresario y político fumó marihuana. Según relató en la entrevista, el 30 de noviembre de 1980 fumó “un porro entero que pegaba muy fuerte”. “De hecho, ese es el motivo por el que no me acuerdo de qué voté en el plebiscito que se celebraba ese día”, explicó.

Novick declaró en varias ocasiones que no recordaba qué había votado en la consulta popular convocada por la dictadura, algo que generó comentarios escépticos de varios actores del sistema político. El líder del PG admitió que “es lógico que si yo digo que no me acuerdo de qué voté ese día mucha gente no me crea, porque no estoy senil ni nada de eso”. “Pero claro, a ellos les faltaba este dato. Y mirá que era un porro realmente grande, me dejó completamente de la cabeza. La verdad es que no podría decir si voté Sí o si voté No, y después me junté con unos militantes del Partido Comunista a festejar y comer alfajores”, contó.

El candidato no descartó la posibilidad de fumar marihuana nuevamente, por lo que advirtió: “A lo mejor entro en el Parlamento y voto una ley para declarar medidas prontas de seguridad. Si eso pasa, aviso desde ya que es por el porro”.